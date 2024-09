Quel Tupperware êtes-vous?

La team watson et ses Tupperwares

On l'a appris cette semaine: la marque Tupperware est en faillite. Face à cette triste nouvelle, on s'est posé une question existentielle: si vous deviez être un Tupperware (ou une boîte en plastique) lequel incarnez-vous le mieux?

Inès de Ramon et Brad Pitt sont actuellement à New York. Jusque-là très discrète, la Genevoise s'est volontiers prêtée au jeu des paparazzis. Mais ses looks sont à son image: gentils.

Elle est introuvable sur les réseaux sociaux et se montre particulièrement discrète depuis qu'elle est en couple avec Brad Pitt il y a déjà deux ans. Leur relation a commencé à l'abri des regards. Il y a eu quelques photos volées, une apparition au Grand Prix de F1 à Silverstone en Grande-Bretagne le 7 juillet, mais l'acteur de 59 ans n'a véritablement officialisé son couple que très récemment. C'était le 1er septembre, à la Mostra de Venise où il était invité pour le film hors compétition Wolfs dont il partage la tête d'affiche avec Georges Clooney.