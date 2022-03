Connaissez-vous vraiment la géographie de votre pays?

Britney Spears a disparu d'Instagram

Le compte Instagram de la star, alimenté quasi quotidiennement de photos de Britney naked but avec des emojis fleurs sur les parties et des vidéos de chorégraphies étonnantes, n'existe plus. Au revoir, plaisir coupable.

Avouons-le, on aimait bien ouvrir Instagram et tomber sur une vidéo d'une danse étrangement hypnotique (mais surtout étrange), ou sur des photos de Britney nue, couchée sur une plage, l'air heureuse. Et enfin libre. Ça nous rappelait que tout est possible, c'était un bon boost pour commencer la journée. «Rien ne peut m'arriver, Sainte-Britney m'a rappelé que j'étais invincible!» Et on se plantait nos écouteurs dans les oreilles avec «Toxic» à fond, marchant en rythme d'un pas conquérant comme si notre vie était un clip sur MTV dans les années 2000.