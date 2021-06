Quelle saucisse êtes-vous?

Êtes-vous normaux? Ce scanner en ligne vous le dit

Il est des questions existentielles qui méritent qu'on s'y arrête. A quel point est-on normal, par exemple. Mais qu'est-ce que la norme? C'est un autre débat. Lisez.

C'est vrai, ça, à quel point est-on normal? «How normal am I», c'est le nom de ce truc chelou cette intelligence artificielle. La webcam scanne notre minois et donne un pourcentage de normalité. «C'est nouveau?», me demande-t-on. Non, mais c'est assez bizarre pour qu'on en parle. #mauvaisefoi

Selon le communiqué de «How normal am I», les algorithmes évaluent notre beauté, notre âge, notre sexe, nos émotions, notre indice de masse corporelle et même notre espérance de vie. Je vous avais …