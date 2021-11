Quiz

J'ai testé pour vous: le quiz pour devenir Miss France (et j'ai galéré)

Chaque année, les 29 prétendantes au titre de Miss France doivent passer le mythique et (très redouté) test de culture générale. Alors ce test, il est si dur que ça? Je m'y suis collée.

Je ne serai jamais Miss France. J'ai enterré ce rêve de petite fille il y a quelques années. Déjà, parce que je mesure à peu près vingt centimètre de moins que la taille requise. Ensuite, je n'ai pas la nationalité française. Et finalement (et surtout) parce que j'aime trop le sucre et la malbouffe.

Cela ne m'empêche pas de suivre chaque édition (d'une durée d'environ cinq heures) tous les ans avec une passion aussi inexplicable qu'hystérique. Cette année, elle aura lieu le 11 décembre.

Jeudi, les médias français ont révélé le test de connaissances auquel ont dû se frotter les 29 candidates à la couronne 2022. L'occasion était trop belle pour moi de me glisser quelques minutes dans la peau d'une future Miss. Et de m'humilier par la même occasion.

Alors, il consiste en quoi ce test?

Les participantes se frottent à quarante questions, articulées autour cinq thèmes: «Révisions», «Français», «Arts et spectacles», «Géographie» et «Logique».

Pour rappel, la réussite de cet examen est cruciale: une mauvaise note peut vous valoir l'élection, comme l'explique Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, au journal Le Parisien:

«Une personne qui aura une très mauvaise note ne serait pas armée pour devenir Miss France, notamment face aux médias. Alors, forcément, le résultat va compter dans le jury de présélection (une dizaine de membres de l’équipe du comité qui sélectionnera quinze candidates).»

Mince, ça me met d'autant plus la pression.

Allez, je me lance.

La pression est énorme. Serai-je à la hauteur?

Première question, premier doute.

J'ai déjà un coup de chaud. Mince. Norvège ou Bulgarie? Manqué, c'était la Norvège. Plus que 39 questions pour me rattraper.

Troisième question, deuxième râteau.

Eh ben, on peut dire que je commence fort. En trois questions, j'arrive à me planter deux fois. Je commence à transpirer. Imaginez si je rate le test, bonjour la honte.

Ah, enfin quelque chose de concret. Parlez-moi du 18e siècle et je m'emballe. 😍

Seul avantage, ce test pousse à l'humilité. J'étais sûre d'avoir un orthographe irréprochable.

Ben en fait, non.

Ils poussent leur vice très loin, quand même.

Là, j'ai eu un doute énorme.

Oh, et une question suisse!

Ensuite, ça se corse dangereusement: on entre dans la catégorie «Logique», avec les énigmes. Et là, ça devient vraiment, mais vraiment complexe.

La moitié de la rédaction de watson s'est penchée sur celle-ci.

Là, j'ai clairement voté au pif. Et je me suis ratée.

Franchement, après tant de questions pièges, j'ai très très trrrrrrrès peur du résultat. C'est foutu. Cela me rendra quadruplement plus inapte à prétendre au titre de Miss France. Mon destin est scellé.

Verdict final...

Bon ben, je m'en sors de façon moins humiliante que prévu. J'aurais peut-être pas été virée tout de suite du casting.

Quoi qu'il en soit, ce résultat mitigé ne m'empêchera pas de ma planter avec enthousiasme, cette année encore, pour cinq heures de show. Vive les paillettes, la gloire, la beauté... et la culture générale!