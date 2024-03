Sur TikTok, deux clips absurdes se battent actuellement pour s'emparer du titre de la vidéo la plus likée de la plateforme. image: captures / montage watson

Ces deux vidéos absurdes obsèdent la Toile

Sur TikTok, deux clips se battent actuellement pour s'emparer du titre de vidéo la plus likée de la plateforme. Leur point commun: toutes deux sont complètement absurdes.

Sabeth Vela Suivez-moi

Jusqu'en 2019, le record de l'image la plus likée d'Instagram était détenue par Kyle Jenner. Le cliché a toutefois souffert d'une concurrence inattendue. Sa cote de popularité a été dépassée par la photo...d'un œuf! Mais pas n'importe lequel. Le nouveau record a été établi par le compte @world_record_egg, qui a obtenu plus de 60 millions de likes à ce jour.

La star en question 👇 image: instagram

En ce qui concerne TikTok, c'est l'influenceuse Bella Poarch qui possède actuellement la vidéo la plus likée de la plateforme. Le clip de lipsyncing a récolté en ce jour quelque 795 millions de vues et 64 millions de likes. Tout ça pour une jeune fille... qui balance la tête.

Cette vidéo de Bella Poarch est devenue virale 👇 Vidéo: extern / rest

Mais - roulement de tambour - une autre vidéo est désormais en lice pour obtenir les grâces ultimes de la webosphère. Il s'agit... d'une simple photo prise au flash d'un bol de fraises au chocolat. La rafale d'images a été visionnée environ 271 millions de fois, et aimée 36 millions de fois.

Les fameuses fraises au choco 👇 Vidéo: extern / rest

Une tête inconnue

La vidéo a été mise en ligne par l'utilisatrice inconnue «pray4gabs». Il n'y a pas de description, seulement les hashtags #fy, #foryou, #strawberry, #chocolate et #chocolatecoveredstrawberries.

En arrière-plan, on entend la chanson What You Won't Do for Love de Bobby Caldwell, datant de 1978. Grâce à la vidéo virale, la chanson s'est hissée à la première place du TikTok Billboard Top 50.

Peu de temps après sa publication, le 5 février, les fraises avaient déjà récolté 190 millions de vues. Suite à cela, le clip de Bella Poarch a reçu un regain d'amour. Dans la colonne de commentaires des deux vidéos, les internautes comparent les deux poulains digitaux, pariant sur celui qui se hissera en tête des statistiques.

C'est donc cette petite rivalité amicale qui a permis aux deux TikToks d'engranger des vues record. D'ailleurs, le @world_record_egg avait percé sur la Toile de façon similaire.

Quelle vidéo mérite la première place? Elles sont toutes deux inintéressantes! Bella Poarch. Au moins, c'est un humain! J'ai plus envie de voter pour un plat de fraises que pour une influenceuse!

En dehors de ces clips absolument palpitants, quelques autres candidats se disputent le titre de la vidéo la plus likée. Comme par exemple:

Les raisons du succès

Il n'est pas toujours facile de décrypter les raisons qui ont permis à une vidéo de devenir virale. Sur la plateforme de danse, d'innombrables utilisateurs et utilisatrices tentent d'expliquer comment cela s'est produit. Tous en arrivent à une conclusion analogue: les personnes qui utilisent la plateforme ont un humour décalé, et l'algorithme répond positivement à ce genre de publications.

