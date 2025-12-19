Cette tendance de Noël peut vous coûter cher

Vidéo: watson

C'est ringard (et ça peut vous coûter cher)

C’est LE trend qui envahit les réseaux en ce moment: transformer sa caisse en sapin de Noël roulant. C'est «féériquement» ringard, ça fait des vues, mais attention quand même à ne pas aveugler les autres usagers de la route.

Plus de «Divertissement»

Comme souvent, tout part des États-Unis. Là-bas, décorer sa maison pour Noël ne suffit plus: il faut que votre voiture brille autant que Times Square. Avec l’explosion des réseaux sociaux, le concept de la «Christmas Car» est devenu viral. Le but? Une virée de nuit sous les lumières de la ville avec une ambiance de Noël ultra cozy.

C’est devenu le challenge ultime des créateurs de contenu: recouvrir sa carrosserie de centaines de LED pour obtenir le cliché parfait. Une sorte de tuning festif, en mode beauf, en somme.

C’est légal?

Sans surprise, dès qu'une modification «faite main» est détectée, les ennuis commencent. Car selon plusieurs médias français, rouler avec une voiture modifiée sans passer par la case homologation, c’est s’exposer à une prune salée.

Donc si vous voulez notre avis, misez plutôt sur un pull moche à l’approche de Noël. C’est tout aussi gênant, mais au moins, c’est 100% légal.

Joyeux noël et attention sur la route 👇