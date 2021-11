Blues hivernal? Cherchez votre prénom sur Urban Dictionary, ça ira mieux

En ce moment, les gens partagent sur les réseaux sociaux la signification de leur prénom dans le dictionnaire anglo-saxon d'argot.

«Composez votre pizza et découvrez combien d'enfants vous aurez», «Quel table basse êtes-vous?» «Répondez à ces neufs questions et vous saurez quelle fondue vous correspond»... Les tests psychologiques bidons pullulent sur internet et surtout sur watson. Loin de moi l'envie de juger! Je suis la première à les faire (et à les créer). C'est un plaisir coupable qu'on aime tous, surtout quand c'est le mois de novembre, qu'on se les caille et qu'il fait nuit noire dès 14 heures.

En ce moment, il y a un test qui fait du bien au moral, c'est celui d'Urban Dictionary, le dictionnaire en ligne des mots d'argot comme «seum» ou des abréviations comme «POV» (point of view). Parmi eux, il existe des prénoms et leur définition est extrêmement flatteuse et complètement scientifique. Par exemple, la définition de mon prénom est: «Marie est l'une des meilleures personnes que vous puissiez rencontrer. Elle est une excellente amante et une parfaite petite amie. Si vous rencontrez une Marie ou si vous avez une Marie dans votre vie, ne la laissez pas partir.»

Il y a même une phrase de mise en situation: «Mec, j'adore ma copine, c'est tellement une Marie.» Histoire de mieux comprendre quand utiliser mon prénom.

Fun fact, la définition de Margaux, le prénom de ma collègue, est bien plus longue et fournie que la mienne. Ce qui prouve finalement que c'est un peu du n'importe quoi. Mais je lui ai lu à haute voix et même en sachant que c'était bidon, un sourire a illuminé son visage. Vous aussi, n'hésitez pas à illuminer le visage de vos collègues avec ce petit jeu.

Ce n'est pas nouveau mais actuellement, beaucoup d'internautes partagent la définition de leur prénom sur Instagram et Twitter.

La plupart des définitions sont hyper flatteuses, à quelques exceptions près. Pardon à toutes les personnes qui s'appellent Jim, ce «couillon insolent et barbu qui a l’air de ne pas avoir pris de douche depuis des jours» et évidemment, pardon à toutes les Karen.

En parlant de Karen👇

Par contre, pas la peine de partager la définition sur Insta, on s'en fout.

Mon prénom c'est Marie-Adèle, mais certains rageux m'appellent Karen👇

Vidéo: watson

Et maintenant, des cuculs de hamsters!