21 choses moches ou troublantes que les gens ont trouvées en brocante

Le saviez-vous? Les brocantes et les friperies ouvrent sur un multivers aussi terrifiant que fascinant. En voici la preuve, en 21 images.

Plus de «Divertissement»

Une virée dans une brocante est toujours une petite aventure. Mais toutes les trouvailles n'ont pas de charme ou ne sont pas du moins amusantes. Certains vous hanteront probablement dans vos rêves. Des cauchemars pour bien se comprendre.

Il existe un subreddit qui rassemble les articles les plus cool et les plus bizarres des friperies. Voici une sélection des meilleurs.

Vous aimez manger italien et porter des robes? Alors ce sweat-shirt est fait pour vous!

Idéal pour un remake de La Belle et le Clochard, version 2023.

Une étagère ne peut être qu'embellie par un tel chef-d'œuvre...

Un must pour tous les fans de Disney.

«200$, c'était trop pour moi, mais ma mère a insisté pour acheter cet adorable placard pour la chambre au thème Disney de ma fille», disait la légende.

Ce portefeuille a définitivement du charme. Et du caractère!

Il y aura forcément une occasion de porter ce pull.

«La meilleure chose laide que j'aie jamais trouvée», indique la légende.

Cette ...figurine à l'effigie de Sylvester Stallone est (ou était) à vendre en brocante.

Ne ne savons que dire.

Voici l'une des découvertes les plus troublantes.

Même si nous n'avons jamais rencontré Jane...nous embarquerions ce T-shirt.

Trump ou Gwyneth Paltrow: les gens célèbres sont-ils obsédés par les bougies?

Le commentaire est sans appel: «Ça ne sentait vraiment pas bon».

Cocaine Bear, en plus chou.

Attention, marque déposée...

Pourquoi se contenter d'un seul style? Quand on peut en avoir 5 en 1.

Avouez, vous avez déjà dépensé huit francs plus bêtement que cela...

«7,99$ pour cette effrayante lampe extraterrestre. Je suis amoureux», a écrit l'acheteur comblé.

Dormir ou manger, pourquoi choisir?

Encore un acheteur qui a trouvé chaussure à son pied: «Je l'ai trouvé dans un petit bric-à-brac de ma région. Je l'aime».

«Je suis allongé dans mon lit en ce moment, me demandant si je n'aurais pas dû acheter ce truc.»

Une bête empaillée? Ou un «casque de moto», comme le prétend son acheteur?

Que voyez-vous (en toute honnêteté)?

De quoi vous procurer des cauchemars...

En légende: «Nous avons trouvé cette image dans un magasin d'occasions. Mon mari a tout de suite su qu'il la voulait. La voici sur notre mur.»

Cette peluche a vu passer des choses. Beaucoup...de...mauvaises...choses...

«Je ne sais pas ce que c'est, mais ça rentre à la maison avec moi.»

Si vous avez besoin d'une preuve que vous êtes un hipster, passez dans une friperie.

Haha.

D'autres bizarreries: 33 images générées par IA 👇 1 / 37 33 images générées par IA délicieusement bizarres

Le moment chou: ce singe aime trop les bébés👇 Vidéo: watson

(sim)