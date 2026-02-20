Vidéo: watson

Ce papa va vous faire fondre

Les chansons de Stephen Spencer ont rapidement gagné en popularité sur les réseaux sociaux, en grande partie grâce à leurs paroles simples et enfantines écrites par sa fille.

Plus de «Divertissement»

Dans les chansons farfelues de Stephen Spencer, on y parle d'un homme-pomme qui cherche sa mère, de Funchy le bonhomme de neige ou encore d'un lapin licorne. Ce qui a tout son sens lorsqu’on sait que sa compositrice n'est autre qu'une petite fille de trois ans.

Lorsque ce professeur de composition américain de 35 ans a commencé à mettre en musique les récits surréalistes et spontanés de sa fille, il comptait à peine 36 abonnés. Aujourd'hui, ses mini-chansons pop entraînantes ont accumulé près de 30 millions d'écoutes, touchant de nombreux parents. C'est particulièrement le cas de son tube Je t’aime vingt-six fois, dont les paroles sont dans le titre, qui est devenu un véritable succès.

Stephen Spencer est un véritable professionnel de la musique, enseignant au Hunter College de New York. Dans les pages de The Guardian, il raconte que son processus créatif est né du désir de préserver cet instant fugace qu'est l'enfance, où les tout-petits inventent des histoires pleines de naïveté.

«Je pense que ces chansons trouvent un écho auprès des parents d'enfants qui regrettent l'époque où ils avaient trois ans. Ces premières années sont si éphémères. J'ai toujours eu envie de les immortaliser, car je sais qu'elles disparaîtront bientôt. La musique est ma façon de le faire.» Stephen Spencer

De nombreux internautes lui demandent de sortir les versions complètes de ses morceaux. Cependant, l’artiste hésite à les rallonger, de peur de briser la magie de ces moments capturés. Pourtant, le souhait de la communauté a été exaucé, puisque Regular Rabbit, l’un de ses morceaux les plus écoutés, a été publié sur les plateformes de streaming le 17 février.

Les chansons prennent généralement forme en quelques après-midis. Stephen Spencer enregistre les histoires de sa fille sur son téléphone et y revient pour ajouter quelques détails si les couplets nécessitent une syllabe supplémentaire ici ou là. C’est une véritable collaboration artistique entre eux, bien que pour sa parolière, ce ne soit pas le résultat qui compte, mais plutôt le processus qui l’amuse. «Je lui ai dit que 20 millions de personnes avaient écouté, mais pour elle, ce chiffre ne veut rien dire. Disons qu’elle me prend pour un gamin de sept ans», ironise son père.