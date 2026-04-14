Laisser tomber sa voiture et gagner un AG gratuit? C'est une offre qui ne s'adresse pour l'heure qu'aux alémaniques. Image: montage watson

Les Romands sont exclus de cette offre pour un AG gratuit

Une offre de l'Alliance SwissPass permet aux alémaniques de gagner un abonnement général gratuit s'il laissent tomber leur voiture un mois. Une offre qui ne concerne pas les Romands.

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Sa déplacer sans voiture pendant un mois, gratuitement. C’est le principe de «31DAYS», un programme lancé par l’Alliance SwissPass (qui gère l'abonnement général en Suisse), désormais étendu à toute la Suisse alémanique. Pourquoi uniquement elle? Nous y reviendrons.

D'abord penchons-nous sur l’opération lancée qui permet à 10 000 automobilistes de tester une autre manière de se déplacer, avec un abonnement général (AG) offert et l’accès à des services de mobilité partagée.

Comment ça marche?

Le fonctionnement est encadré. Les intéressés doivent d’abord s’inscrire en ligne, puis attendre une invitation. Une fois sélectionnés, ils téléchargent une application dédiée, créent un compte et transmettent leurs documents liés au véhicule. Ils choisissent ensuite une date de départ pour lancer leur défi.

Le principe repose sur un engagement clair: pendant 31 jours, les participants renoncent à utiliser leur voiture. Le premier jour, ils doivent photographier leur compteur kilométrique. En échange, ils obtiennent un AG découverte gratuit ainsi qu’un accès à différentes offres de mobilité, comme le partage de voitures ou la location de vélos.

Durant cette période, ils peuvent se déplacer librement dans toute la Suisse en train, bus, tram, bateau ou même sur certaines lignes de téléphériques. A la fin des 31 jours, une nouvelle photo du compteur est demandée: si le kilométrage n’a pas changé, le défi est réussi. Une récompense est alors prévue pour les participants ayant respecté les règles. Laquelle? Mystère pour l'heure...

Pourquoi les Latins n'ont pas droit à cette offre?

Interrogée par watson, l’Alliance SwissPass explique avoir choisi d’avancer «par étapes». Après des projets pilotes jugés concluants dans plusieurs villes alémaniques, l’organisation a décidé d’étendre le programme à l’ensemble de la Suisse alémanique, ainsi qu’aux parties alémaniques des cantons bilingues de Berne, du Valais et de Fribourg.



L'Alliance esquisse néanmoins une bonne nouvelle pour les Romands:

«La perspective à long terme est que le programme soit appliqué à plus large échelle. On décidera s’il sera étendu à d’autres régions (p. ex. la Suisse romande) et, le cas échéant, sous quelle forme, sur la base des constats de la mise à l’échelle qui est en cours. Aucune décision fixe n’a été prise à ce sujet pour l’instant.



Selon la planification actuelle, une extension à la Suisse romande est envisagée à partir de 2027 si la campagne s’avère concluante.»

Une rapide recherche a permis de déterminer que certains Romands, s'ils sont chanceux, peuvent néanmoins en profiter. En effet, le concours est ouvert aux résidents de certaines communes à majorité alémanique. C'est le cas pour Bienne par exemple.

Est-ce que l'expérience est concluante?

Selon l’Alliance SwissPass, les essais menés ces trois dernières années à Berne, Winterthour et Bâle ont montré des effets durables. Après l’expérience, de nombreux participants continuent à utiliser davantage les transports publics et à combiner différents modes de transport.

Le projet, développé à l’origine par la coopérative climatique 42hacks, s’inscrit dans la stratégie 2035 des transports publics, qui vise à attirer davantage d’automobilistes, sans les Romands, ni les Italophones pour l'heure. (jah)