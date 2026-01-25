Robbie Williams bat un record des Beatles

Avec son nouvel album, le chanteur britannique Robbie Williams a dépassé les Beatles. Il a occupé la première place des charts plus souvent que le groupe culte.

Le superstar britannique Robbie Williams peut célébrer un record: avec son nouvel album Britpop, il a atteint pour la 16ᵉ fois la première place du classement des albums britanniques, dépassant ainsi les Beatles (15). L’Official Charts Company l’a annoncé. Williams devient ainsi l’artiste ayant le plus grand nombre d’albums numéro un au Royaume-Uni. «He’s the one» ont commenté les responsables des charts, en référence à l’un de ses plus grands succès intitulé She’s the One (Elle est la bonne) sorti en 1998.

En 1997, Williams, devenu célèbre mondialement avec le boys band Take That, avait atteint pour la première fois le sommet du classement britannique avec son album Life Thru a Lens. Avec l’album Britpop, lancé il y a un peu plus d’une semaine, il renouvelle ce succès pour la 16ᵉ fois. Seul l’un de ses opus studio n’avait pas atteint la première place: Reality Killed the Video Star (2009), qui s’était toutefois classé deuxième.

Selon l’Official Charts Company, Williams a déclaré que Britpop était l’album qu’il avait toujours voulu réaliser. Avec cet album, il revient au son des années 1990.

«Que ce soit devenu mon 16ᵉ album numéro un signifie tout pour moi»

A 51 ans, il a remercié ses fans: «Vous avez fait de mes rêves une réalité. » Sur son compte sur la plateforme X, Williams a publié une photo de lui, souriant fièrement en présentant ses récompenses.

«L’artiste le plus titré en albums au Royaume-Uni»

Martin Talbot, directeur de l’Official Charts, a félicité Williams:

«Même le jeune homme sûr de lui de 16 ans originaire de Stoke-on-Trent (son lieu de naissance) n’aurait pas cru cela possible lorsqu’il a rejoint Take That en 1990. Mais aujourd’hui, il est au sommet: l’artiste qui a placé le plus d’albums en tête des charts britanniques»

Derrière Williams et les Beatles, se trouvent à la troisième place les Rolling Stones et Taylor Swift, avec chacun 14 albums numéro un au Royaume-Uni. Suit ensuite Elvis Presley (13). Britpop est sorti il y a un peu plus d’une semaine. À l’origine, l’album devait sortir en octobre, mais Williams avait repoussé la sortie à février afin d’éviter un duel dans les charts avec The Life Of A Showgirl de Taylor Swift, comme il l’a lui-même reconnu. Finalement, son nouvel album est sorti de manière surprenante trois semaines plus tôt que prévu.

