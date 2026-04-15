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IA: Anthropic veut séduire en Suisse avec des salaires de rêve

KI-Chatbot Claude von Anthropic (Symbolbild)
Anthropic est à l'origine de «Claude», une application IA qui fait actuellement beaucoup parler d'elle.Image: imago

Cette entreprise s'installe en Suisse et offre des salaires de rêve

L'entreprise américaine d'IA Anthropic développe son implantation à Zurich et recrute des spécialistes avec des rémunérations bien au-dessus de la moyenne du secteur.
15.04.2026, 12:0115.04.2026, 12:01

Le géant de l'IA Anthropic s'étend à Zurich et recherche de nouveaux collaborateurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Comme le Tages-Anzeiger l'a rapporté en premier, l'entreprise attire les candidats avec des salaires annuels pouvant atteindre 680 000 francs, soit plus de 56 000 francs par mois.

Les profils recherchés sont principalement des chercheurs scientifiques (Research Scientists) et des ingénieurs spécialisés en informatique, en apprentissage automatique (machine learning) ou dans des domaines connexes. Outre un bachelor, les candidats doivent posséder de solides compétences en programmation, notamment en Python, ainsi qu'une expérience avérée avec de grands systèmes d'IA.

Des salaires mirobolants

Les rémunérations proposées dépassent largement le niveau habituel en Suisse. Selon une analyse de Swissdevjobs.ch, le salaire annuel moyen pour des postes comparables s'élève à environ 113 600 francs.

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Ces rémunérations d'exception ne seront toutefois accessibles qu'à une poignée de candidats d'élite. Des experts du secteur soulignent que ces postes exigent un niveau d'excellence très élevé et s'accompagnent souvent d'une charge de travail importante.

Zurich dans la course aux talents de l'IA

L'expansion d'Anthropic s'inscrit dans une compétition internationale pour attirer les meilleurs spécialistes de l'IA. Zurich, forte d'institutions comme l'ETH Zurich, est considérée comme un pôle attractif pour les professionnels hautement qualifiés.

A l'échelle mondiale, des sommes considérables sont également en jeu: aux Etats-Unis, les grandes entreprises technologiques tentent de débaucher les meilleurs talents avec des packages de rémunération parfois extrêmes.

Avec cette implantation à Zurich, Anthropic se positionne désormais plus fermement sur le marché européen, et intensifie encore la compétition pour ces experts en IA très convoités. (mke)

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