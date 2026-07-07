Ce pantalon Zara provoquerait des accidents

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Ce pantalon Zara a envoyé une femme à l’hôpital

Un pantalon large de chez Zara fait actuellement parler de lui sur les réseaux sociaux. Il semblerait qu’en le portant, tout le monde trébuche, parfois au point de finir à l’hôpital.



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C’est l’histoire d’un pantalon maudit. Cette pièce pour femme, mise en vente par l’enseigne Zara, est un pantalon ample et léger mais un peu trop long, au point qu’il a tendance à se glisser sous les pieds et à faire trébucher celles qui ont le malheur de le porter.

C’est du moins le constat qui se dégage sur les réseaux sociaux. Sur de nombreuses vidéos, les internautes partagent avec dérision des moments où on les voit trébucher et tomber en portant ce vêtement pourtant si anodin. Ils publient également des photos de leurs blessures. Une femme a même dû se rendre à l'hôpital.

Le pantalon de la discorde est vraisemblablement celui-ci. Image: zara.ch

Le hashtag #deadlyPantsZara, que l’on pourrait traduire par « pantalon mortel de Zara», est largement repris par les utilisatrices, et certaines exigent au minimum que la marque appose une étiquette d’avertissement sur le pantalon lors de sa mise en vente.

Pourtant, de nombreuses utilisatrices refusent de l’abandonner, parce qu’il est ultra confortable, léger et fluide. Avec son prix compétitif de 29,90 CHF, ce pantalon estival peut être porté n’importe quand, puisqu’il est à la fois élégant et casual. Point non négligeable: il s’adapte à toutes les morphologies et met la silhouette en valeur. Des qualités qui valent bien un détour aux urgences.