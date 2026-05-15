Marc Jacobs en septembre 2025 à Venise. WireImage

LVMH se sépare d'un créateur «à la vision unique»

A la fin de l'année, la marque Marc Jacobs ne sera plus en main de LVMH. La transaction est estimée à un milliard de dollars. Explications.

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Après presque trente ans dans le giron du géant français du luxe LVMH, la marque Marc Jacobs doit passer d'ici la fin de l'année entre les mains de la société d'investissements WHP Global (rag&bone, G-Star, Vera Wang) alliée au holding G-III (DKNY, Karl Lagerfeld), une transaction estimée à un milliard de dollars.

LVMH, dirigé par Bernard Arnault, et WHP Global ont fait part dans un communiqué commun jeudi soir d'un accord définitif de cession de la marque de prêt-à-porter américaine, sans divulguer de montant.

WHP Global a conclu parallèlement un partenariat avec le holding de prêt-à-porter G-III – propriétaire de DKNY, Donna Karan, Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel, Vilebrequin – qui valorise ces actifs à environ un milliard de dollars.

Directeur artistique à succès

La marque Marc Jacobs conservera son styliste américain de 63 ans comme directeur de la création une fois la transaction finalisée. Elle devrait l'être d'ici la fin de l'année, une fois obtenus les feux verts réglementaires nécessaires.

«Je serai toujours reconnaissant envers Bernard Arnault pour son soutien, sa conviction et sa confiance en moi au cours des trente dernières années», a réagi Marc Jacobs, qui a fondé sa marque en 1984. Avant de se consacrer exclusivement à sa marque, le designer américain a été durant 16 ans, de 1997 à 2013, le directeur artistique à succès de Louis Vuitton, marque phare de LVMH et ultra rentable.

Et à Marc Jacobs d'ajouter:

«Je reste déterminé dans mon rôle de directeur de la création de Marc Jacobs International et j'ai hâte de ce nouveau chapitre»

De son côté, Bernard Arnault a rendu hommage à la «rare créativité et à la vision unique» du styliste américain, dont «l'impact sur le monde de la mode est indéniable». En vogue au tournant des années 2000, la maison Marc Jacobs, en perte de vitesse, a opéré plusieurs évolutions stratégiques pour tenter de trouver un modèle économique viable. Selon plusieurs médias, elle est redevenue bénéficiaire.

Elle avait été acquise par LVMH en 1997. WHP Global précise que son chiffre d'affaires dépassera les 9,5 milliards de dollars avec ce nouveau venu dans son portefeuille.

Ventes en recul

Le groupe formera avec G-III une société commune à parité, qui détiendra la propriété intellectuelle de Marc Jacobs. Son investissement serait d'environ 500 millions de dollars financés en liquidités disponibles et par un emprunt. L'accord prévoit aussi que G-III «achète et gère certaines parties de l'activité» (vente directe et de gros). Morris Goldfarb, patron de G-III, ajoute:

«Cette transaction souligne notre engagement de long terme de bâtir un portefeuille diversifié de marques emblématiques et majeures au niveau mondial»

Le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier, avait écrit en juillet que LVMH était en discussions pour vendre Marc Jacobs. Selon le journal américain, le groupe français discutait avec plusieurs acheteurs potentiels, notamment les groupes américains Authentic, propriétaire de Reebok, et WHP Global. Numéro un mondial du luxe (Louis Vuitton, Dior, Céline, Moët Hennessy), LVMH a publié pour 2025 un bénéfice net en repli de 13% (à 10,9 milliards d'euros) pour des ventes en recul de 5% à près de 81 milliards.

Le géant français s'était délesté en septembre 2024 de Off-White, maison fondée en 2012 par l'ancien directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton, Virgil Abloh – décédé en 2021.

En janvier 2025, la créatrice britannique Stella McCartney a racheté la participation minoritaire détenue par LVMH dans sa société. Un an plus tard, en janvier 2026, il a vendu ses activités Duty Free Shops en Chine à CTG Duty-Free, dont le siège est à Pékin. (ag/afp)