Chiara Ferragni porte un ensemble de la marque suisse Evanbenjamin au Festival de Cannes. Image: watson/Evanbenjamin

Ces Romands ont dû habiller Chiara Ferragni «en urgence» à Cannes

Au Festival de Cannes, l'influenceuse italienne a porté une tenue signée Evan Giusto et Benjamin Bühler, deux créateurs originaires du Locle (NE) et de Tolochenaz (VD). Et ils n'ont eu que quelques jours pour mener à bien le projet.

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Le regard au loin, un hôtel de prestige en arrière fond et des vêtements décontractés: lundi 18 mai, Chiara Ferragni – 27,4 millions d'abonnés sur Instagram – publie une photo d'elle au Festival de Cannes. La tenue qu'elle porte est signée Evanbenjamin, une marque fondée par Evan Giusto et Benjamin Bühler, originaires respectivement du Locle (NE) et de Tolochenaz (VD).

On vous montre: La tenue provient de la collection «Double Vision» sortie en 2024. Image: instagram @chiaraferragni

Le look a effectivement l'air très confortable. Image: Evanbenjamin

Cela faisait plusieurs mois que la griffe suisse avait tapé dans l'œil de Salvatore Pezzella, le styliste de l'influenceuse italienne. Il leur adresse une demande le mercredi 13 mai:

«Avant la montée des marches de Chiara Ferragni, Salvatore Pezzella nous a contactés. Il voulait qu'on lui prête des vêtements pour qu'elle les porte en balade sur la Croisette.» Evan Giusto

Les créateurs romands Benjamin Bühler et Evan Giusto. Image: Instagram @evanbenjamin.studio

Sur mesure pour Chiara Ferragni

Le choix s'est porté sur une veste de tailleur pour hommes, une brassière et un pantalon. «Tout s'est fait très vite», se souvient le Neuchâtelois. Et pour cause: les stylistes des célébrités savent exactement ce qui plait à leurs clients. La sélection est «petite, ciblée».

La veste et le pantalon en question. Image: Evanbenjamin

Evan Giusto et Benjamin Bühler rencontrent néanmoins un problème de taille: le pantalon sera trop petit pour Chiara Ferragni. En effet, lorsqu'ils présentent une collection, les mannequins qui défilent portent des prototypes. Ce sont ces pièces qui sont ensuite prêtées. Une solution s'impose alors: créer «en urgence» un pantalon sur mesure. Temps de travail? Entre 4 et 5 heures. Mais le jeu en valait la chandelle.

«Chiara Ferragni est une femme qui nous intéresse. Nous aimons ce qu'elle dégage et sa personnalité. C'était un plaisir de participer à ce projet» Evan Giusto

Une fois le vêtement terminé, il ne restait plus qu'à livrer la tenue le dimanche 17 mai. Problème? Nous sommes en plein week-end de l'Ascension. Il est évidemment hors de question que le colis n'arrive pas à temps: «Nous avons demandé à une amie d'une amie de l'amener directement à l'hôtel de Chiara Ferragni, pour que son styliste puisse la récupérer», raconte Evan Giusto.

Hausse des ventes et des abonnés

Jusqu'au dernier moment cependant, il y a toujours un risque que la célébrité ne porte pas les habits.

«C'est la loterie. Le styliste a toujours un plan B si la tenue ne va pas ou ne plait pas» Evan Giusto

Heureusement, la finalité est positive pour la griffe romande: «Elle a adoré!», se félicite Evan Giusto. Salvatore Pezzella a même demandé s'il était possible d'offrir le pantalon. La requête a été acceptée, l'objectif étant que Chiara Ferragni porte à nouveau la pièce et que d'autres collaborations voient le jour.

Pour l'instant, ce premier partenariat a fonctionné. Deux pantalons et trois brassières ont été vendus et Evanbenjamin a gagné entre 100 et 150 abonnés sur Instagram «juste avec une story». Rappelons que souvent, les stylistes mélangent les marques portées par les célébrités. Dès lors, le fait que l'influenceuse italienne choisisse exclusivement la firme suisse est une chance et un joli coup de projecteur. «Nous sommes très contents», conclut le créateur neuchâtelois.

«Enormément de gens nous ont écrit pour connaître le prix des vêtements ou savoir s'ils existaient dans d'autres couleurs» Evan Giusto

Nul doute que le charme des créations helvétiques fera à nouveau de l'œil aux stars internationales.