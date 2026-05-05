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MET Gala: Déçu, ce spécialiste d'art réimagine toutes les tenues

Il humilie les stars du Met Gala

Déçu par ce Met Gala, un marchand et consultant d'art espagnol a relayé sur son compte Instagram sa propre conception du thème de cette année, «Body in Art», intelligence artificielle à l'appui. Autant dire que c'est autrement plus impressionnant que les vraies tenues qui ont foulé le tapis vert de l'évènement ce lundi.
05.05.2026, 16:5705.05.2026, 17:49
Marine Brunner
Marine Brunner

En découvrant les images de ce joyeux gratin défilant sur les escaliers du Metropolitan Museum de New York, ce mardi matin, peut-être avez-vous éprouvé une pointe de déception. A de rares exceptions près (Bad Bunny vieilli de 50 ans, Heidi Klum déguisée en statue ou encore la Française Léna Situations et ses «mains-soutien-gorge»), l'ensemble s'est révélé un peu convenu. Un peu fade. Un peu pas très extraordinaire, ce qu'on attend précisément du Met Gala.

Voici les looks les plus spectaculaires du Met Gala

Oscar Segrelles, un spécialiste d'art espagnol, a trouvé de quoi pallier notre déception. Sur son compte Instagram, le consultant et commissaire d'exposition a relayé 20 tenues conçues avec l'aide d'une IA, mettant en vedette une oeuvre emblématique de l'histoire de l'art. Le résultat est si sublime qu'on ne résiste pas au plaisir de vous le partager.

Timothée Chalamet et Kylie Jenner

«La Naissance de Vénus» de Sandro Botticelli, 1485.

Un spécialiste de l&#039;art espagnol partage 20 tenues imaginées par l&#039;IA pour le MET Gala 2026, qui mettent en vedette un chef-d&#039;oeuvre emblématique de l&#039;histoire de l&#039;art.
image: instagram

Billie Eilish

«Le Cri» d'Eduard Munch, 1893.

Un spécialiste de l&#039;art espagnol partage 20 tenues imaginées par l&#039;IA pour le MET Gala 2026, qui mettent en vedette un chef-d&#039;oeuvre emblématique de l&#039;histoire de l&#039;art.
image: instagram

Rosalía

«Le Christ de Saint Jean de la Croix» de Salvador Dalí, 1512.

Un spécialiste de l&#039;art espagnol partage 20 tenues imaginées par l&#039;IA pour le MET Gala 2026, qui mettent en vedette un chef-d&#039;oeuvre emblématique de l&#039;histoire de l&#039;art.
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Diplo

«Fontaine (L'urinoir R. Mutt) de Marcel Duchamp, 1917.

Un spécialiste de l&#039;art espagnol partage 20 tenues imaginées par l&#039;IA pour le MET Gala 2026, qui mettent en vedette un chef-d&#039;oeuvre emblématique de l&#039;histoire de l&#039;art.
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Rihanna

«La Victoire de Samothrace», v. 190 av. J.-C.

Un spécialiste de l&#039;art espagnol partage 20 tenues imaginées par l&#039;IA pour le MET Gala 2026, qui mettent en vedette un chef-d&#039;oeuvre emblématique de l&#039;histoire de l&#039;art.
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Sydney Sweeney

«Anthropométrie de l'époque bleue» d'Yves Klein, 1960.

Un spécialiste de l&#039;art espagnol partage 20 tenues imaginées par l&#039;IA pour le MET Gala 2026, qui mettent en vedette un chef-d&#039;oeuvre emblématique de l&#039;histoire de l&#039;art.
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Anna Wintour

«La Joconde» de Léonard de Vinci, 1503.

Un spécialiste de l&#039;art espagnol partage 20 tenues imaginées par l&#039;IA pour le MET Gala 2026, qui mettent en vedette un chef-d&#039;oeuvre emblématique de l&#039;histoire de l&#039;art.
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Travis Scott

«The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (Le Requin)» de Damien Hirst, 1991.

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Lady Gaga

«Guernica» de Pablo Picasso, 1937.

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Vittoria Ceretti

«Portrait de Rose» de James Cameron, 1997.

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Jared Leto

«Balloon Dog» de Jeff Koons, 1994.

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Rihanna

«La Fille au ballon» de Banksy, 2002.

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Kris Jenner

«La Persistance de la mémoire (Les montres molles)» de Salvador Dalí, 1931.

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Bella Hadid

«Les Demoiselles d'Avignon» de Picasso, 1907.

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Sabrina Carpenter

«Concept spatial, Attentes (Toiles fendues)» de Lucio Fontana, 1958.

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Beyoncé

«Le Baiser» de Gustav Klimt, 1907–1908.

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Cardi B

«Le Jardin des délices» d'Hiéronymus Bosch, 1490 – 1510.

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Nicole Kidman

«Crying Girl (Style Pop Art)» de Roy Lichtenstein, 1963.

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Kanye West

«Comedian (La banane scotchée)» de Maurizio Cattelan, 2019.

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Hailey et Justin Bieber

«La Création d'Adam» de Michel-Ange, 1512.

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Voici les looks les plus spectaculaires du Met Gala
Le Met Gala s'est démarqué cette année par des looks très théâtraux et sculpturaux. A voir, tout le monde s'est bien amusé. Peut-être un peu trop, si l'on en croit certains déguisements vraiment caricaturaux. Notre sélection des looks les plus originaux de cette édition.
It tiiiiiime! Eh oui, c'est à nouveau ce moment de l'année où les stars se rassemblent pour se gausser d'appartenir au gratin du gratin, avec pour preuve le droit de fouler le tapis rouge du Met Gala.
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