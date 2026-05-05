Il humilie les stars du Met Gala
En découvrant les images de ce joyeux gratin défilant sur les escaliers du Metropolitan Museum de New York, ce mardi matin, peut-être avez-vous éprouvé une pointe de déception. A de rares exceptions près (Bad Bunny vieilli de 50 ans, Heidi Klum déguisée en statue ou encore la Française Léna Situations et ses «mains-soutien-gorge»), l'ensemble s'est révélé un peu convenu. Un peu fade. Un peu pas très extraordinaire, ce qu'on attend précisément du Met Gala.
Oscar Segrelles, un spécialiste d'art espagnol, a trouvé de quoi pallier notre déception. Sur son compte Instagram, le consultant et commissaire d'exposition a relayé 20 tenues conçues avec l'aide d'une IA, mettant en vedette une oeuvre emblématique de l'histoire de l'art. Le résultat est si sublime qu'on ne résiste pas au plaisir de vous le partager.
Timothée Chalamet et Kylie Jenner
«La Naissance de Vénus» de Sandro Botticelli, 1485.
Billie Eilish
«Le Cri» d'Eduard Munch, 1893.
Rosalía
«Le Christ de Saint Jean de la Croix» de Salvador Dalí, 1512.
Diplo
«Fontaine (L'urinoir R. Mutt) de Marcel Duchamp, 1917.
Rihanna
«La Victoire de Samothrace», v. 190 av. J.-C.
Sydney Sweeney
«Anthropométrie de l'époque bleue» d'Yves Klein, 1960.
Anna Wintour
«La Joconde» de Léonard de Vinci, 1503.
Travis Scott
«The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (Le Requin)» de Damien Hirst, 1991.
Lady Gaga
«Guernica» de Pablo Picasso, 1937.
Vittoria Ceretti
«Portrait de Rose» de James Cameron, 1997.
Jared Leto
«Balloon Dog» de Jeff Koons, 1994.
Rihanna
«La Fille au ballon» de Banksy, 2002.
Kris Jenner
«La Persistance de la mémoire (Les montres molles)» de Salvador Dalí, 1931.
Bella Hadid
«Les Demoiselles d'Avignon» de Picasso, 1907.
Sabrina Carpenter
«Concept spatial, Attentes (Toiles fendues)» de Lucio Fontana, 1958.
Beyoncé
«Le Baiser» de Gustav Klimt, 1907–1908.
Cardi B
«Le Jardin des délices» d'Hiéronymus Bosch, 1490 – 1510.
Nicole Kidman
«Crying Girl (Style Pop Art)» de Roy Lichtenstein, 1963.
Kanye West
«Comedian (La banane scotchée)» de Maurizio Cattelan, 2019.
Hailey et Justin Bieber
«La Création d'Adam» de Michel-Ange, 1512.