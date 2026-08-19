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17 mèmes qui montrent à quel point nos vies numériques sont absurdes

Fuir Internet en se réfugiant dans la réalité? Voici des mèmes qui résument à la perfection notre vie hyperconnectée.

Plus de «Divertissement»

Comme les temps ont changé

«Les gens en 1999 qui utilisent Internet pour fuir la réalité.»



«Les gens en 2026 qui utilisent la réalité pour fuir Internet.»



Malheureusement, c'est assez précis

Récemment au tribunal

Le juge, au lieu de l'écouter: Image: zdf

Une histoire vraie

C'est vrai aussi

L'évolution de la cabine téléphonique. Image: @messeduppcs

Qu'est devenu LinkedIn?

Réalité: «J'ai obtenu mon permis de conduire.»



LinkedIn: «Je suis honoré et ravi d'annoncer que j'ai été sélectionné parmi les cinq meilleurs candidats pour passer l'examen le plus prestigieux et professionnel évaluant les compétences en conduite de véhicules à moteur thermique. 🚀



J'ai hâte de découvrir la suite et je tiens à exprimer toute ma gratitude au Département des Transports, à Google, à la NASA et à mes voisins qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours exigeant. 🙏»



#MentalitéDeCroissance #Leadership #ActualitésCarrière #Reconnaissance #ProchainChapitre

Tous les clients de Zalando le savent que trop bien

Quand vous achetez quelque chose de totalement inutile sur la boutique en ligne juste pour économiser les 5 francs de frais de port...

Quand vous avez la brillante idée de simplement rester chez vous pour économiser de l'argent…

Nous sommes en 2026 et vous essayez de faire fonctionner votre voiture dernier cri sans compte utilisateur (activez le son)

¯\_(ツ)_/¯

«N’oubliez pas: il est interdit d’utiliser votre téléphone portable au volant. Utilisez plutôt l’écran géant intégré à la voiture.»

Les personnes qui utilisent ChatGPT et des services similaires

Les entreprises, chaque fois qu'elles veulent procéder à des licenciements

2026 expliqué en une image

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Et enfin: Qu'est-ce qui est le plus agaçant avec les publicités pop-up sur les sites web?

Comparaison de taille: un grain de riz, le plus petit ordinateur jamais conçu et le minuscule bouton X permettant de fermer la publicité. Image: @WildComputers

(oli)