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17 mèmes qui montrent à quel point nos vies numériques sont absurdes

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17 mèmes qui montrent à quel point nos vies numériques sont absurdes

Fuir Internet en se réfugiant dans la réalité? Voici des mèmes qui résument à la perfection notre vie hyperconnectée.
19.08.2026, 05:2619.08.2026, 05:26

Comme les temps ont changé

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«Les gens en 1999 qui utilisent Internet pour fuir la réalité.»

«Les gens en 2026 qui utilisent la réalité pour fuir Internet.»

Malheureusement, c'est assez précis

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Image: @Ishita_Sharma42

Récemment au tribunal

Le juge, au lieu de l'écouter:

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Une histoire vraie

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Image: @Ishita_Sharma42

C'est vrai aussi

L'évolution de la cabine téléphonique.
L'évolution de la cabine téléphonique.Image: @messeduppcs

Qu'est devenu LinkedIn?

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Réalité: «J'ai obtenu mon permis de conduire.»

LinkedIn: «Je suis honoré et ravi d'annoncer que j'ai été sélectionné parmi les cinq meilleurs candidats pour passer l'examen le plus prestigieux et professionnel évaluant les compétences en conduite de véhicules à moteur thermique. 🚀

J'ai hâte de découvrir la suite et je tiens à exprimer toute ma gratitude au Département des Transports, à Google, à la NASA et à mes voisins qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours exigeant. 🙏»

#MentalitéDeCroissance #Leadership #ActualitésCarrière #Reconnaissance #ProchainChapitre

J’ai montré ma poitrine à une IA suisse et j'en suis ravie
J’ai montré ma poitrine à une IA suisse et j'en suis ravie

Tous les clients de Zalando le savent que trop bien

Yes, but
by u/No_Valuable7868 in SneakersIndia

Quand vous achetez quelque chose de totalement inutile sur la boutique en ligne juste pour économiser les 5 francs de frais de port...

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Image: Respectful Memes

Quand vous avez la brillante idée de simplement rester chez vous pour économiser de l'argent…

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Nous sommes en 2026 et vous essayez de faire fonctionner votre voiture dernier cri sans compte utilisateur (activez le son)

¯\_(ツ)_/¯

A cartoon by Natalie Horberg.

[image or embed]

— The New Yorker (@newyorker.com) 13. Juni 2026 um 20:00

«N’oubliez pas: il est interdit d’utiliser votre téléphone portable au volant. Utilisez plutôt l’écran géant intégré à la voiture.»

Des agents IA d'OpenAI ont piraté un site de leur propre initiative
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Les personnes qui utilisent ChatGPT et des services similaires

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Les entreprises, chaque fois qu'elles veulent procéder à des licenciements

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2026 expliqué en une image

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Ce que recommandent les ergonomes comparé à ma posture réelle après 30 minutes au bureau

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La situation précaire de mon smartphone expliquée par un mème

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Image: @NoContextHumans

Et enfin: Qu'est-ce qui est le plus agaçant avec les publicités pop-up sur les sites web?

Comparaison de taille: un grain de riz, le plus petit ordinateur jamais conçu et le minuscule bouton X permettant de fermer la publicité.
Comparaison de taille: un grain de riz, le plus petit ordinateur jamais conçu et le minuscule bouton X permettant de fermer la publicité.Image: @WildComputers

(oli)

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La nouvelle a fait couler beaucoup d'encre et salive, du côté de Malibu, ces derniers jours: selon Page Six Hollywood, Jared Kushner et sa femme, Ivanka Trump, ont été aperçus en plein dîner au Nobu, restaurant prisé des riches et puissants. Or, ce n'est pas seulement pour son poisson entier en tempura ou son fameux cabillaud noir au miso que l'ancien couple de conseillers à la Maison-Blanche faisait escale en Californie. «Javanka», ainsi surnommé, prospecterait discrètement à la quête de sa prochaine acquisition immobilière.
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