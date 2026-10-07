assez ensoleillé20°
DE | FR
burger
Divertissement
Restaurants

Voici les meilleurs restaurants de Suisse selon le Gault&Millau

Restaurant &amp;#039;&amp;#039;MAGDALENA&amp;#039;&amp;#039; in Rickenbach SZ mit dem grossen Mythen im Hintergrund. Der schwyzer Chefkoch Dominick Hartmann wurde im eigenen Restaurant &amp;#039;&amp; ...
Au Magdalena, le «Cuisinier de l'année», Dominik Hartmann, offre une cuisine végétarienne savoureuse.Image: Keystone

Voici les tables d’exception à tester absolument dans votre canton

Envie de vous offrir une belle table ou de dénicher la meilleure adresse de votre canton? Réjouissez-vous: le nouveau palmarès du Gault&Millau est tombé.
07.10.2026, 11:5407.10.2026, 12:45

Avis aux gourmands: le nouveau guide Gault&Millau vient de sortir. Sur les 870 adresses référencées aux quatre coins de la Suisse, voici les établissements qui se sont particulièrement distingués cette année.

Voici le «Cuisinier suisse de l'année 2027» élu par le Gault & Millau
Voici le «Cuisinier suisse de l'année 2027» élu par le Gault & Millau
Au menu:
Les meilleurs restaurants par canton
Les restaurants ayant décroché la note maximale

Les meilleurs restaurants par canton

Zurich

  1. The Dolder Grand: The Restaurant (Points: 19)
  2. Igniv à l'Hôtel Marktgasse (Point: 18)
  3. The Counter (Points: 18)
  4. Widder Restaurant à l'Hôtel Widder (Points: 18)
  5. Rico's cosi! (Points: 18)
The Dolder Grand and the golf course of Dolder Golfclub Zurich, pictured on July 17, 2013, in Zurich-Hottingen, Switzerland. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Das Grand Hotel Dolder (The Dolder Grand) und der ...
The Dolder Grand est la meilleure table de Zurich.Image: Keystone

Berne

  1. Myle (Points: 17)
  2. Stuba à Adelboden (Points: 17)
  3. Zur Gedult à Burgdorf (Points: 17)
  4. Radius by Stefan Beer à Interlaken (Points: 17)
  5. Panorama à Steffisburg (Points: 17)

Bâle-Ville & Bâle-Campagne

  1. Cheval Blanc au Grand Hotel Les Trois Rois (Points: 19)
  2. Stucki / Tanja Grandits (Points: 19)
  3. Roots (Points: 18)
  4. Ackermannshof Restaurant & Bar (Points: 16)
  5. Le Murenberg à Bubendorf (Points: 16)

Lucerne

  1. Focus Atelier au Park Hotel Vitznau (Points: 18)
  2. Wiesner Mysterion à Romoos (Points: 17)
  3. Colonnade au Mandarin Oriental Palace (Points: 17)
  4. Maihöfli (Points: 16)
  5. Olivo au Grand Casino Luzern (Points: 16)
  6. La Pistache à Meggen (Points: 16)
Das Park Hotel in Vitznau am Vierwaldstaettersee am Dienstag, 20. Juni 2017. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Le Focus Atelier au Park Hotel Vitznau s'impose comme l'établissement phare de la région lucernoise.Image: Keystone

Saint-Gall

  1. Memories au Grand Resort Bad Ragaz (Points: 18)
  2. Einstein Gourmet à l'Hôtel Einstein (Points: 18)
  3. Neue Blumenau à Lömmenschwil (Points: 17)
  4. Nidbergstube au Restaurant Schlüssel Mels (Points: 17)
  5. Jägerhof (Points: 17)

Argovie

  1. Fahr à Künten-Sulz (Points: 17)
  2. Rosmarin à Lenzburg (Points: 17)

Thurgovie

  1. Mammertsberg à Freidorf (Points: 18)
  2. Taverne zum Schäfli à Wigoltingen (Points: 18)

Schaffhouse

  1. Villa Sommerlust (Points: 16)

Schwytz

  1. Magdalena à Rickenbach (Points: 18)

Uri

  1. The Japanese Restaurant au Chedi Andermatt (Points: 18)

Soleure

  1. Säge à Hofstetten-Flüh (Points: 17)
  2. Château Attisholz à Riedholz (Points: 17)
  3. Traube à Trimbach (Points: 17)

Zoug

  1. Wildenmann à Buonas (Points: 16)
  2. Gasthaus Löwen à Menzingen (Points: 16)
  3. Zur Taube au La Colombe Boutique Hotel (Points: 16)

Obwald et Nidwald

  1. Belvédère à Hergiswil (Points: 17)
  2. Spices Kitchen & Terrace au Bürgenstock Resort (Points: 16)
  3. Villa Hundert à Engelberg (Points: 16)

Grisons

  1. Schloss Schauenstein à Fürstenau (Points: 19)
  2. La Brezza à Arosa (Points: 19)
  3. Da Vittorio à Saint-Moritz (Points: 18)
  4. Talvo à Saint-Moritz-Champfèr (Points: 18)
  5. 7132 Silver à Vals (Points: 18)
Schloss Schauenstein – Fürstenau (Schweiz)
Le Schloss Schauenstein à Fürstenau figure parmi les fleurons de la gastronomie grisonne.Image: Keystone

Jura

  1. Maison Wenger au Noirmont (Points: 18)
  2. Flora au Prédame (Points: 16)

Neuchâtel

  1. La Croisette au Locle (Points: 16)
  2. Le Bocca à Saint-Blaise (Points: 16)

Genève

  1. Domaine de Châteauvieux à Satigny (Points: 19)
  2. L'Aparté à l'Hôtel Royal (Points: 18)
  3. Bayview à l'Hôtel President (Points: 17)
  4. L'Atelier Robuchon au Woodward (Points: 17)
  5. Le Cigalon à Thônex (Points: 17)
  6. La Micheline (Points: 17)

Vaud

  1. DéCi Comptoir Gourmand (Points: 14)
  2. Restaurant Le Café du Tramway (Points: 13)
  3. Le Vieux-Lausanne (Points: 13)

Fribourg

  1. Restaurant des Trois Tours (Points: 18)
  2. Le Pérolles (Points: 17)

Valais

  1. Hostellerie du Pas-de-l’Ours à Crans-Montana (Points: 18)
  2. Gilles Varone à Savièse (Points: 18)
On a testé le menu sans viande du «Cuisinier suisse de l’année»
On a testé le menu sans viande du «Cuisinier suisse de l’année»

Tessin

  1. La Brezza à l'Hôtel Eden Roc (Points: 19)
  2. Locanda Barbarossa au Castello del Sole (Points: 18)
  3. Ecco Ascona à l'Hôtel Giardino Ascona (Points: 18)
  4. Osteria Enoteca Cuntitt à Castel San Pietro (Points: 17)
  5. Restaurant gastronomique The View (Points: 17)
An aerial view of the Ascona hotel area, with the Hotel Eden Roc in the foreground overlooking the shore of Lake Maggiore, the path along the lakeshore called ?Sentiero delle rive? is part of an agree ...
La Brezza à l'Hôtel Eden Roc d'Ascona fait partie des plus grandes tables du Tessin.Image: Keystone/Ti-Press

Appenzell Rhodes-Intérieures & Rhodes-Extérieures

  1. Truube à Gais (Points: 17)
  2. Zum Gupf à Rehetobel (Points: 17)
  3. Flickflauder au Resort Hof Weissbad (Points: 16)

Les restaurants ayant décroché la note maximale

Huit établissements obtiennent cette année la note suprême de 19 points attribuée par le Gault&Millau. Leurs chefs d'exception rayonnent dans toute la Suisse: de Genève aux Grisons, du canton de Vaud à Zurich, en passant par Fribourg, le Tessin et Bâle.

Au total, l'édition répertorie 870 restaurants, 100 hôtels gourmands ainsi que les 150 meilleurs vignerons suisses.

Trouvez la liste complète ici.

Le palmarès des notes maximales (19/20)

Domaine de Châteauvieux à Satigny (Genève)
Chef: Philippe Chevrier
L'avis du Gault&Millau: «Philippe Chevrier incarne l'expérience, la réussite et, par-dessus tout, une passion intacte pour son métier, même après 41 ans de carrière. Le maître des lieux de Châteauvieux est le plus ancien chef couronné de 19 points au Gault&Millau.»

La Brezza au Eden Roc à Ascona (Tessin)
Chef: Marco Campanella
L'avis du Gault&Millau: «Les clients acceptent-ils encore aujourd'hui de passer plus de deux heures à table? Chez Marco Campanella, la réponse est un grand oui. Le plus jeune chef crédité de 19 points réalise des prouesses: chez lui, un plat n'arrive jamais seul; il s'accompagne d'un jeu de side-dishes sophistiqués qui se répondent en contrastes et en compléments.»

«Croquez la tête»: j'ai testé la relève de la gastronomie romande
«Croquez la tête»: j'ai testé la relève de la gastronomie romande

Cheval Blanc au Grand Hotel Les Trois Rois (Bâle)
Chef: Peter Knogl
L'avis du Gault&Millau: «Chapeau bas au chef, mais aussi à toute sa brigade! Chaque poste est tenu avec brio: Giuseppe Gilberti dirige le service de main de maître depuis dix ans, tandis que Christoph Kokelmoor officie en sommelier chevronné, tout aussi à son aise sur les nectars genevois et neuchâtelois.»

Stucki / Tanja Grandits (Bâle)
Chef: Tanja Grandits
L'avis du Gault&Millau: «Au sein de la structure provisoire Tanja am Rhy, on retrouve dès le 1ᵉʳ février tout ce qui fait la signature de la meilleure cheffe de Suisse: une cuisine d'excellence, singulière, monochrome et servie avec une rare polyvalence grâce à une équipe d'une grande solidité.»

Schloss Schauenstein à Fürstenau (Grisons)
Chef: Andreas Caminada
L'avis du Gault&Millau: «L'excellence du service, la carte des vins, le cadre et l'âme unique du Schloss Schauenstein confèrent à cette grande cuisine une dimension plus majestueuse encore. Les directrices de salle Elise Czakò et Sophie Thun reprennent le flambeau laissé par Patricia Planer avec le même brio que le jeune Martin Trnovec succédant à Luca Marzullo au poste de sommelier.»

Le Dolder Grand (Zurich)
Chef: Heiko Nieder
L'avis du Gault&Millau: «Le restaurant The Dolder Grand est une véritable ambassade de la maison Krug; chaque création culinaire y est pensée en symbiose avec ce champagne de prestige.»

La Brezza au Tschuggen Grand Hotel à Arosa (Grisons)
Chef: Marco Campanella
L'avis du Gault&Millau: «Tel un cirque gastronomique itinérant, Marco Campanella transhume en hiver d'Ascona vers Arosa avec toute sa brigade – emportant avec précaution jusqu'à la vaisselle précieuse à travers les 365 virages menant à la station grisonne. Ce changement de décor n'altère en rien la précision de l'assiette: à 1500 mètres d'altitude, le Cuisinier de l'année 2025 ne concède aucun compromis.»

«Il y a trop peu de maîtres chocolatières en Suisse»: cette cheffe se confie
«Il y a trop peu de maîtres chocolatières en Suisse»: cette cheffe se confie

Restaurant de l’Hôtel de Ville à Crissier (Vaud)
Chef: Franck Giovannini
L'avis du Gault&Millau: «D'un calme imperturbable, Franck Giovannini enrichit ses grands menus de dégustation d'une offre à la carte époustouflante, dont le niveau d'exigence n'est possible qu'avec une brigade d'une ampleur exceptionnelle. En été, le chariot de fromages demeure merveilleusement garni et présenté avec passion. Charline Pichon, Sommelière de l'année 2026, mène avec le sourire une prestation parfaite, réservant régulièrement de belles pépites issues d'une cave monumentale.»

+ de confort food?
On a goûté les burgers de la star du foot Ronaldinho à Genève
On a goûté les burgers de la star du foot Ronaldinho à Genève
de Marine Brunner, Fred Valet
Voici quel goût a la raclette à Dubaï
2
Voici quel goût a la raclette à Dubaï
de Marie-Adèle Copin
Une coalition s'est formée pour mettre Trump au régime
1
Une coalition s'est formée pour mettre Trump au régime
On a bouffé russe aux States et ça ne va pas plaire à Poutine
On a bouffé russe aux States et ça ne va pas plaire à Poutine
de Marine Brunner
On a goûté au burger de l'ex-cuisinier de Trump à Lausanne
On a goûté au burger de l'ex-cuisinier de Trump à Lausanne
de Fred Valet
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
Céline Dion transforme un trottoir parisien en scène
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Votre dose d'animaux adorables pour démarrer du bon pied
Voici votre dose hebdomadaire de douceur! Entre animaux absolument adorables, moments insolites et faits fascinants sur les baleines à bosse, tout est réuni pour vous remettre d'aplomb. C'est parti!
Cute News, everybody!
L’article