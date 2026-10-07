Au Magdalena, le «Cuisinier de l'année», Dominik Hartmann, offre une cuisine végétarienne savoureuse. Image: Keystone

Voici les tables d’exception à tester absolument dans votre canton

Envie de vous offrir une belle table ou de dénicher la meilleure adresse de votre canton? Réjouissez-vous: le nouveau palmarès du Gault&Millau est tombé.

Plus de «Divertissement»

Avis aux gourmands: le nouveau guide Gault&Millau vient de sortir. Sur les 870 adresses référencées aux quatre coins de la Suisse, voici les établissements qui se sont particulièrement distingués cette année.

Les meilleurs restaurants par canton

Zurich

The Dolder Grand est la meilleure table de Zurich. Image: Keystone

Berne

Bâle-Ville & Bâle-Campagne

Lucerne

Le Focus Atelier au Park Hotel Vitznau s'impose comme l'établissement phare de la région lucernoise. Image: Keystone

Saint-Gall

Argovie

Thurgovie

Schaffhouse

Schwytz

Uri

Soleure

Zoug

Obwald et Nidwald

Grisons

Le Schloss Schauenstein à Fürstenau figure parmi les fleurons de la gastronomie grisonne. Image: Keystone

Jura

Neuchâtel

Genève

Vaud

Fribourg

Valais

Tessin

La Brezza à l'Hôtel Eden Roc d'Ascona fait partie des plus grandes tables du Tessin. Image: Keystone/Ti-Press

Appenzell Rhodes-Intérieures & Rhodes-Extérieures

Les restaurants ayant décroché la note maximale

Huit établissements obtiennent cette année la note suprême de 19 points attribuée par le Gault&Millau. Leurs chefs d'exception rayonnent dans toute la Suisse: de Genève aux Grisons, du canton de Vaud à Zurich, en passant par Fribourg, le Tessin et Bâle.

Au total, l'édition répertorie 870 restaurants, 100 hôtels gourmands ainsi que les 150 meilleurs vignerons suisses.

Trouvez la liste complète ici.

Le palmarès des notes maximales (19/20)

Domaine de Châteauvieux à Satigny (Genève)

Chef: Philippe Chevrier

L'avis du Gault&Millau: «Philippe Chevrier incarne l'expérience, la réussite et, par-dessus tout, une passion intacte pour son métier, même après 41 ans de carrière. Le maître des lieux de Châteauvieux est le plus ancien chef couronné de 19 points au Gault&Millau.»

La Brezza au Eden Roc à Ascona (Tessin)

Chef: Marco Campanella

L'avis du Gault&Millau: «Les clients acceptent-ils encore aujourd'hui de passer plus de deux heures à table? Chez Marco Campanella, la réponse est un grand oui. Le plus jeune chef crédité de 19 points réalise des prouesses: chez lui, un plat n'arrive jamais seul; il s'accompagne d'un jeu de side-dishes sophistiqués qui se répondent en contrastes et en compléments.»



Cheval Blanc au Grand Hotel Les Trois Rois (Bâle)

Chef: Peter Knogl

L'avis du Gault&Millau: «Chapeau bas au chef, mais aussi à toute sa brigade! Chaque poste est tenu avec brio: Giuseppe Gilberti dirige le service de main de maître depuis dix ans, tandis que Christoph Kokelmoor officie en sommelier chevronné, tout aussi à son aise sur les nectars genevois et neuchâtelois.»

Stucki / Tanja Grandits (Bâle)

Chef: Tanja Grandits

L'avis du Gault&Millau: «Au sein de la structure provisoire Tanja am Rhy, on retrouve dès le 1ᵉʳ février tout ce qui fait la signature de la meilleure cheffe de Suisse: une cuisine d'excellence, singulière, monochrome et servie avec une rare polyvalence grâce à une équipe d'une grande solidité.»



Schloss Schauenstein à Fürstenau (Grisons)

Chef: Andreas Caminada

L'avis du Gault&Millau: «L'excellence du service, la carte des vins, le cadre et l'âme unique du Schloss Schauenstein confèrent à cette grande cuisine une dimension plus majestueuse encore. Les directrices de salle Elise Czakò et Sophie Thun reprennent le flambeau laissé par Patricia Planer avec le même brio que le jeune Martin Trnovec succédant à Luca Marzullo au poste de sommelier.»



Le Dolder Grand (Zurich)

Chef: Heiko Nieder

L'avis du Gault&Millau: «Le restaurant The Dolder Grand est une véritable ambassade de la maison Krug; chaque création culinaire y est pensée en symbiose avec ce champagne de prestige.»

La Brezza au Tschuggen Grand Hotel à Arosa (Grisons)

Chef: Marco Campanella

L'avis du Gault&Millau: «Tel un cirque gastronomique itinérant, Marco Campanella transhume en hiver d'Ascona vers Arosa avec toute sa brigade – emportant avec précaution jusqu'à la vaisselle précieuse à travers les 365 virages menant à la station grisonne. Ce changement de décor n'altère en rien la précision de l'assiette: à 1500 mètres d'altitude, le Cuisinier de l'année 2025 ne concède aucun compromis.»

Restaurant de l’Hôtel de Ville à Crissier (Vaud)

Chef: Franck Giovannini

L'avis du Gault&Millau: «D'un calme imperturbable, Franck Giovannini enrichit ses grands menus de dégustation d'une offre à la carte époustouflante, dont le niveau d'exigence n'est possible qu'avec une brigade d'une ampleur exceptionnelle. En été, le chariot de fromages demeure merveilleusement garni et présenté avec passion. Charline Pichon, Sommelière de l'année 2026, mène avec le sourire une prestation parfaite, réservant régulièrement de belles pépites issues d'une cave monumentale.»

