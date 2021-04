Ils parodient les plats (moches) des restos clandestins à Paris

Divertissement

Alors que la polémique enfle suite à un reportage d'M6 dans les restaurants clandestins parisiens, sur Twitter, on s'offusque surtout de la laideur des plats vendus des centaines d'euros.

De quoi on parle? Des soirées clandestines organisées par l'étonnant Pierre-Jean Chalençon, avec aux fourneaux le chef Christophe Leroy, chargé de faire saliver la bourgeoisie française avec des plats à 400 euros.



Sur internet, alors que le reportage d'M6 fait polémique, on a su garder le sens des priorités. Savoir quel resto ouvre clandestinement ou quel ministre il accueille, on s'en fout (ou presque). C'est la laideur du dressage ou le choix aléatoire des ingrédients qui importe. Mais avant d'en avoir l'eau à la bouche (non) on vous propose un petit...



...rappel des faits 👇 Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

🎥@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

Des plats jugés… moches. Par exemple, cette assiette de légumes réalisée manifestement sans les mains n'est-elle pas alléchante?



En tout cas, depuis la diffusion du sujet d'M6, les plats du restaurateur ont donné envie à Twitter de s'essayer à l'exercice. Compilation non-exhaustive de ces délices. A déguster sans modération. 👇





Les pâtes de notre enfance 😍 aujourd'hui c'est #ChristopheLeroy qui régale 😋 merci pour ce repas 3 étoiles ! pic.twitter.com/B34mFmbEWC — unironically misandrist (@rosedesaigon) April 5, 2021

Saluons l'audace Et maintenant, toujours chez #ChristopheLeroy, verrine paysanne au sirop de flageolet en amuse-bouche, burger mélancolique lunchables et enfin, gâteau au yaourt spécial Pâques :3 pic.twitter.com/pcfj5ROMNq — morgan (@mrgncls) April 5, 2021

Un hommage à Chalençon Le "Chalençon" par le Chef Christophe Leroy, un subtil plat réalisé avec maîtrise et justesse comme d'habitude.#ChristopheLeroy #PierreJeanChalencon #RestaurantsClandestins pic.twitter.com/N0dCcmxNEC — Le vengeur masqué (@HaricotJoe) April 5, 2021

«Farine d'antant» Farandole de pickles sur son lit d’effiloché de cochon et tartine à la farine d’antan 😎 #TopChef #ChristopheLeroy #OnVeutLesNoms pic.twitter.com/33qZeiPL2z — Scarlette (@Scarlouche) April 5, 2021

Cantine ou 5 étoiles? By #ChristopheLeroy

Millefeuille de l'Atlantique, panure de truffes au Safran et sauce coq au vin à la tomate.

Un accord terre-mer indispensable à tout #restaurantclandestin#ChefChristopheLeroy pic.twitter.com/WHICasvJfN — Chef Christophe Leroy Parodie (@ChLeroyOff) April 6, 2021

Tout est dans l’assaisonnement #ChristopheLeroy Merveilleux repas servi par le chef Christophe Leroy.

Saumon à l'oseille ! pic.twitter.com/RyTBxhUSkX — Delphine (@grandebougie) April 5, 2021

Tout est dans le dressage A deux doigts d’ouvrir mon restaurant avec menu à 500€ #restaurants #chalencon pic.twitter.com/tn8ttW5fFl — Shivaree (@Omenissi) April 5, 2021

Tout est dans le vocabulaire Au menu ce soir au #RestosClandestins : Carrés d’émulsion de blé dur fourrés aux 4 fromages et leur sauce aux légumes du soleil, par #ChristopheLeroy pour #PierreJeanChalencon pic.twitter.com/il12tcwwly — Oliver Tweet (@Oliv_Lisle) April 5, 2021

«Avec sauce blanche, chef?» Ce soir le club privé de #ChristopheLeroy et @JeanChalencon vous emmene en Orient pour un moment d’exception. Au menu, Pain canaille d’émincé surprise, sauce duo piment de Tunisie et yaourt aigre, pommes « façon baraque du nord ». Places ultra limitées. Résas obligatoires! pic.twitter.com/M7iUMs0kaT — Dikotch RedZone (@DikotchR) April 5, 2021

La petite fleur fait toute la diff' 🌼 Menu clandestin par Christophe Leroy

450€ par personne

Soirée privée non masquée



A demain pour des nouveaux menus#RestaurantsClandestins #Leroy #Chalencon #OnVeutLesNoms pic.twitter.com/EvvcGf2oxP — Boule (@dockboule) April 5, 2021

Apéro VIP Ce soir à la carte chez le chef David Fernandez, Suprême de Cochon sur son lit de Pomme de terre séché. Prix 225€ remise ministre possible. #chalencon #ChristopheLeroy pic.twitter.com/Lf9ZBcKmXY — David Fernandez (@ferndavid1981) April 5, 2021

On n'y voit que du feu 🤫 Mise en bouche gourmande de saison#ChristopheLeroy pic.twitter.com/QYFLwjQ9kh — Masha Telpu (@l_effluve) April 6, 2021

Crayon + banane + oignon = ♥️ encore un grand merci à #ChristopheLeroy pour ce sublime repas ! merveilleusement esquissé, hâte de revenir 😋 pic.twitter.com/1c7lzCunoV — Koffı Olomidé (@KoffiOlomid1) April 6, 2021

Le mot farandole = c'est toujours bon Un grand merci à #ChristopheLeroy pour son potage laiteux accompagné de sa farandole de pétales de maïs à la pointe de miel.

Ce petit déjeuner était somptueux. pic.twitter.com/72fiwvFAAE — Lvcho 🏴‍☠️ (@veniividivicii_) April 6, 2021

Bouillon du Guatemala, faut y penser Merveilleux pains suédois surmontés d'un mélange barraté et d'une préparation fruitière, accompagnés d'un bouillon du Guatemala #ChristopheLeroy pic.twitter.com/E00By7Mn9U — Damien 🇲🇨 (@neojick) April 6, 2021

Ça valait la peine 💰 Ce soir on n’avait plus rien dans le frigo. Du coup on a fait venir #ChristopheLeroy pour qu’il nous concocte sa meilleure recette #OnVeutLesNoms pic.twitter.com/U9T2NZ298k — Juliette (@JulietteCaro) April 5, 2021

Saucisse de poulpe ou l'inverse? 🧐 Merci au grand chef #ChristopheLeroy

pour sa fameuse " pieuvre sur coquillages" ( saucisse/coquillettes)#TopChef pic.twitter.com/b85cq8WKVt — Treizenrv (@treizenrv1) April 5, 2021

«Cornettes sur leur lit de nostalgie» Merci #ChristopheLeroy tu régales pic.twitter.com/MPkkAvwxMy — JEVEUXFAIREDUPIERCING (@zenmaveranda) April 5, 2021

Jambon-saucisses, repas de champion merci pour ce repas #ChristopheLeroy c’était un régal !! pic.twitter.com/dxXIUCGVvD — yam (@DPRyammie) April 6, 2021

Pour les amateurs qui ne sauraient pas par où commencer, on vous a déniché les tutos du chef Christophe Leroy. Au menu de ce soir, des coquillettes accompagnées de leurs restes du fond du frigo. C'est cadeau. Enjoy!

