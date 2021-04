Des ministres dans des dîners clandestins? La polémique enfle en France

🚫 Non, pour un ou une ministre, dans n’importe quelle démocratie non monarchique de droit divin c’est demission immédiate à l’initiative de l’intéressé(e).



Que la fête commence. #OnVeutLesNoms



Et gardez vos PV indignes et scélérats à 18h ou 19h. https://t.co/QnrRHezZlb