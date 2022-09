Voici 25 mantras de développement personnel, que notre maître Roger Federer a propagés durant des décennies de victoires. Image: watson

Federer prend sa retraite? Voici ses punchlines les plus... chiantes

«Dans la vie, il faut apprendre à être patient.» Si notre héros national, notre roi à nous, cherche une idée de reconversion, il peut sans aucun doute devenir influenceur sur LinkedIn. Petit aperçu, en 25 inspiring quotes, de cet esprit de winner discret, typiquement suisse, typiquement lisse, typiquement lui.

Avec la retraite de Roger Federer, le monde ne pleure pas seulement le plus grand champion de tous les temps, mais aussi la star la plus... ennuyeuse du monde.

Oh, rien de bien grave. Mais tout au long de sa grande et belle carrière, on a tous cherché au moins une fois la petite bête, chassé la frasque, couru après le moindre dérapage verbal. Rien. Que dalle. Même pas une moitié de sextape à se mettre sous la dent, histoire d’humaniser cette perfection qu’on nous a si souvent enviée. (Pas merci, Mirka.)

Il faut se rendre à l'évidence. Roger Federer a toujours été à la fois puissant du biceps et mou du genou. Épicé sur le court, sucré partout ailleurs.

(Et c'est sans doute aussi pour ça qu'on l'aime d'amour.)

Voici donc 25 mantras de développement personnel, que notre maître Roger a propagés durant des décennies de victoires. Inspirant? A vous de juger!

«On ne peut jamais être d'accord sur tout»

«Dans la vie, il faut apprendre à être patient»

«Être un mari est pour moi une priorité aussi importante qu'être père»

«Je pense qu'il y a toujours de quoi s'améliorer»

«J'ai une mentalité très positive, et je pense que c'est ce qui m'aide le plus dans les moments difficiles»

«Un homme qui gagne, c'est un homme qui pense qu'il peut le faire»

«Je ne crains personne, mais je respecte tout le monde»

«Quand tu es bon dans quelque chose, fais en sorte que ça représente tout pour toi»

«Je crois que si vous êtes coincé dans un trou et que les choses ne vont pas bien, vous en sortirez plus fort. Tout dans la vie est comme ça»

«La seule chose que vous pouvez faire, c'est de mettre toutes les chances de votre côté»

«Je dois absolument saisir ma chance quand elle se présente, car il n'y en aura certainement pas beaucoup»

«Le succès est une bonne chose, car il signifie toujours que vous avez fait un pas en avant. Il vous donne un sentiment de fierté qui, à son tour, vous donne de la confiance et de l'expérience»

«Que l'on gagne ou que l'on perde, il y a toujours quelque chose à garder»

«Vous pouvez être têtu et réussir ou vous pouvez laisser tomber et changer les choses. Pour moi, il est important d'avoir un peu des deux»

«Plus je perds, plus ils croient qu'ils peuvent me battre. Mais croire ne suffit pas, il faut encore réussir à me battre»

«Vous devez croire en votre plan à long terme, mais vous avez besoin d'objectifs à court terme pour vous motiver et vous inspirer»

«Il n'y a aucun moyen de contourner le travail. Embrassez-le»

«Parfois, vous êtes juste heureux de faire ce que vous faites»

«Lorsqu'il vous arrive quelque chose comme la mort d'un ami, c'est toute votre vie qui change»

«Parfois, vous devez accepter qu'un gars est meilleur que vous»

«Certains veulent y arriver, certains espèrent y arriver, d'autres y arrivent»

«C'est normal d'échouer»

«Quand on fait quelque chose de bien dans la vie, on ne veut pas vraiment y renoncer»

«Mentalement, je ne vais jamais disparaître»

Petit bonus? «J'aurais tellement aimé être Lenny Kravitz!»

(fv)