Mal en point? Non, pour son anniversaire, la reine est en pleine forme

Selon son petit-fils, le prince Harry, la reine britannique Elizabeth II, qui fête ses 96 ans ce jeudi 21 avril, est en pleine forme.

C'est ce qu'a déclaré l'homme de 37 ans à la chaîne américaine NBC après une rencontre secrète entre lui, son épouse la duchesse Meghan (40 ans) et sa grand-mère à Windsor, avant que le couple ne se rende aux Pays-Bas pour les Invictus Games. «J'étais avec elle, c'était génial, tellement agréable de la voir», a déclaré Harry.

Selon le prince Harry, la reine se porterait très bien. Bild: keystone

Il voulait aussi s'assurer que la reine soit «protégée et entourée des bonnes personnes», a ajouté Harry. Comme toujours, il a fait rire sa grand-mère. Dernièrement, la santé de la reine britannique avait suscité des inquiétudes après qu'elle ait annulé à plusieurs reprises des rendez-vous.

La visite à Windsor de jeudi dernier a été une surprise après l'absence de Harry à la cérémonie d'hommage à son grand-père le prince Philip, décédé il y a un an, il y a quelques semaines. Harry et Meghan ont quitté le cercle restreint de la famille royale il y a deux ans et vivent désormais avec leurs enfants Archie (2 ans) et Lilibet (10 mois) à Santa Barbara, en Californie.

C'est là qu'il se sent chez lui, a déclaré Harry. Les relations avec son père, le prince Charles (73 ans), et son frère, le prince William (39 ans), sont tendues.

La reine fête son anniversaire ce jeudi. Mais la tradition veut que les grandes festivités aient lieu en juin avec la parade «Trooping the Colour» au cœur de Londres. Cette année, elle coïncide également avec les festivités du 70e anniversaire du trône de la reine.

Il n'était pas clair dans un premier temps si Harry et Meghan souhaitaient s'y rendre. Selon un rapport, ils auraient reçu une invitation. Mais Harry est actuellement en conflit avec le ministère britannique de l'Intérieur, car lui et sa famille se voient refuser la protection de la police en Grande-Bretagne.

Les Invictus Games, une compétition sportive pour les soldats blessés en mission, sont considérés comme un projet de cœur du prince Harry. Ils se dérouleront cette année à La Haye, aux Pays-Bas, et l'année prochaine, c'est Düsseldorf qui devrait les accueillir. (saw/ats)

22 choses qu'on ne voit qu'en Irlande 1 / 24 22 choses qu'on ne voit qu'en Irlande