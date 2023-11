Comment le British Museum est devenu un mème

L'une des statues contestées du British Museum et un exemple de mème.

«Le British Museum vole des objets» et est devenu un mème

Le Royaume-Uni a de nouveau affirmé qu'il ne rendra pas les marbres d'Elgin à la Grèce. Ces statues grecques «volées» ont rallumé la polémique autour de la collection du British Museum, devenue, ces dernières années, l'objet de toute sorte de mèmes. Rétrospective.

«Le British Museum tout entier n'est qu'une scène de crime active». C'est avec cette phrase que l'humoriste britannique Jon Oliver décrétait la naissance, sans le savoir, de l'un des mèmes les plus populaires de l'internet, le 15 novembre 2015.

Littéralement baptisé «Le British Museum vole des objets» (British Museum Stealing Things dans sa version anglaise), ce courant de mèmes porte sur la nature pour le moins controversée de certains objets exposés dans le musée londonien. Ce dernier abrite, en effet, de nombreux artefacts que l'Empire britannique a volés et pillés dans ses colonies. C'est, du moins, ce que soutiennent plusieurs pays, qui ont formulé des demandes de restitution.

Celles-ci sont rarement couronnées de succès. La Grèce en sait quelque chose: le pays tente depuis quarante ans de se faire restituer les marbres d'Elgin, un ensemble de sculptures qui ornaient le Parthénon à Athènes et qui constituent l'une des pièces maîtresses du musée. Ce week-end encore, le premier ministre grec avait promis d'aborder le sujet lors de sa visite au Royaume-Uni, assurant à la BBC que les marbres avaient été «volés».

Les marbres d'Elgin exposés au British Museum. Image: EPA

Son homologue britannique n'a pas apprécié. Vexé par ces propos, Rishi Sunak a annulé à la dernière minute une rencontre prévue ce mardi. Les marbres «appartiennent légalement» au British Museum, a-t-il martelé, par le biais de son porte-parole.

«Nous n'avons pas l'intention de changer la loi» Le porte-parole de Rishi Sunak

«L'ingrédient secret est le crime»

Les marbres d'Elgin ne sont pas un exemple isolé. De tous les musées britanniques, le British Museum est, en effet, celui qui possède le plus grand nombre d'objets volés tout au long de l'histoire de l'Empire, selon l'avocat Geoffrey Robertson. Du constat au mème, il n'y a qu'un pas. Qui a été franchi à la suite de la phrase de Jon Oliver rapportée en début d'article, retrace le site de référence Know Your Meme.

Pourtant, jusqu'en septembre 2019, les mèmes sur la collection du British Museum n'ont qu'une présence limitée en ligne, poursuit le site. Une poignée de tweets viraux vont se charger de leur ouvrir grand les portes de l'internet, entre fin 2018 et 2019.

«Joyeux Jour du Commonwealth à 2,435 milliards de personnes liées par le rêve de récupérer leurs affaires au British Museum» Un certain @FactionToo sur Twitter, ouvrant la voie aux mèmes sur le British Museum. Son tweet a été partagé près de 30 000 fois et a reçu quelque 72 000 likes.

Comme souvent dans ce domaine, c'est sur Reddit que la chose prend véritablement de l'ampleur, ce qui ne manque pas d'arriver dans les semaines qui suivent. Les blagues sur le British Museum deviennent une tendance définie à l'automne 2019, lorsqu'un utilisateur poste l'image ci-dessous, qui cumule 79 600 likes:

Image: Reddit

«Comment se fait-il que le British Museum possède autant d'objets incroyables par rapport à d'autres musées?



L'ingrédient secret est le crime.»

C'est la consécration. Les mèmes sur le musée londonien envahissent rapidement la plateforme, avant de se déverser sur d'autres réseaux sociaux. Twitter voit, de nouveau, le phénomène fleurir, les blagues sur le British Museum cumulant des dizaines, voire des centaines de milliers de réactions.

En voici quelques-unes:

La dernière controverse sur les marbres d'Elgin intervient donc dans un contexte où les mèmes sur le British Museums sont une réalité bien établie et appréciée. C'est notamment le cas sur X, où des comptes de référence tels que No Context Brits ressortent régulièrement des blagues de ce type. Et qui n'ont évidemment pas loupé l'occasion: