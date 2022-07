Série

L'incroyable somme d'argent touchée par Kate Bush grâce à Stranger Things

Sorti il y a 37 ans, Running Up That Hill connait un véritable succès auprès des plus jeunes grâce à Stranger Things mais aussi grâce à TikTok où le titre cumule plus de 900 millions de vues.

Attention, SPOIIIILERS!

Les fans de Stranger Things ont découvert – ou redécouvert – Running Up That Hill de Kate Bush dans la première partie de la quatrième saison diffusée en mai dernier. Sorti en 1985, le titre avait déjà fait l'effet d'une bombe à l'époque. Mais rien de comparable à cette année.

Et pour cause, le morceau est la clé d'une scène cruciale: l'affrontement entre Max et Vecna. Le grand méchant de cette quatrième saison.

Juste pour le plaisir 😍 Vidéo: YouTube/Léo Nunes

«Le monde est devenu fou!»

La chanteuse, aujourd'hui âgée de 63 ans, s'est exprimée à la BBC Radio en juin, lors de la diffusion des premiers épisodes. «C'est si excitant et presque choquant, n'est-ce pas? Je veux dire, le monde est devenu fou!», a-t-elle déclaré.

Running Up That Hill détient également un record: celui de la chanson qui aura mis le plus de temps à atteindre la première place d'un classement. Soit, 37 ans. Le titre a également atteint le Top 10 du classement aux Etats-Unis, à la 8e place, une première pour la chanteuse.

«Ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a un tout nouveau public qui, dans la plupart des cas, n'avait jamais entendu parler de moi. Et j'adore ça! Le fait que d'aussi jeunes gens écoutent cette chanson pour la première fois et la découvrent, c'est assez spécial. Ce qui se passe est extraordinaire.»

Plus de 2 millions de dollars

Selon CBS News, Kate Bush aurait gagné 2,3 millions de dollars depuis la diffusion du single dans Stranger Things. Running Up That Hill est également le morceau le plus écouté dans le monde, a expliqué Rob Jonas, PDG de Luminate, une plateforme d'analyse musicale.

Les millions de dollars de redevances de streaming ont été générés entre le 27 mai et le 23 juin, a-t-il précisé. Mais nul doute que les chiffres continueront à grimper ces prochains jours. (sia)