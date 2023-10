La saison 2 de Loki est dans la lignée de la première, plus foutraque que jamais.

Série

La meilleure série Marvel revient

La série dédiée au personnage très populaire de Loki, incarné par le charismatique Tom Hiddleston, est de retour sur Disney+ pour une saison 2.

Lorsque Disney est entré dans le «game» du streaming en 2020, il fallait forcément nourrir leur monstre de contenus. La maison de Mickey a donc profité de cette manne que sont les licences Marvel et Star Wars, acquises à coups de milliards de dollars, pour inonder leur service avec des produits dérivés.

L'univers cinématographique Marvel a rapidement vu sa formule décliner sur le petit écran avec les séries Wandavision, Hawkeye et Loki. Des shows qui ont su trouver leur public au contraire des suivantes qui se sont révélées décevantes comme She Hulk, Ms Marvel ou Secret Invasion, la faute a une écriture peu consistante. Loki fait définitivement partie du haut du panier grâce à son casting, son ton unique et son ambitieuse direction artistique.

Loki, antagoniste du premier film Avengers en 2012 et frère de Thor à su voir son arc le transformer en antihéros au cours des douze dernières années du MCU, devenant au passage un des personnages les plus appréciés de la mythologie Marvel à l'écran. Alors qu'il est censé être tué de la main de Thanos dans Avengers: Infinity War (2018), le voyage temporel du volet suivant lui a permis de revenir sur le devant de la scène en ayant sa propre série. En effet, le dieu nordique était encore en vie dans une réalité alternative créée en 2012 lors d'un retour dans le passé des Avengers. Après avoir mis la main sur le Tesseract pour s'échapper, il est arrêté par le Tribunal des Variations Anachroniques (ou TVA, Time Variance Authority en VO).

Mobius (Owen Wilson) et Loki (Tom Hiddelston), un duo dont le charme de la série doit beaucoup. Image: Marvel Studios

À partir de là, la série marque un tournant majeur pour l'univers cinématographique Marvel, puisqu'elle introduit également la notion de multivers, mettant directement en place les films Spider-Man: No Way Home (2021) et Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). La première saison introduisait également l'acteur Jonathan Majors dans la peau de «Celui-qui-demeure», plus connu sous le nom de Kang le Conquérant, futur grand méchant de la galaxie Marvel dont on a découvert les origines dans Ant-Man Quantumania sorti en début d'année.

Promené entre le passé et le présent, Loki est devenu le jouet d’un flux spatio-temporel dont le contrôle lui échappe totalement. Le «dieu de la malice» parviendra-t-il à trouver une issue à cette énigme liée au multivers en démêlant les complots du Tribunal des Variations Anachroniques? Réponse dans cette saison 2.

La bande-annonce 👇 Vidéo: watson

Science-fiction, comédie et apocalypse

Ce qui fait l'ADN de Loki, c'est un savoureux mélange d'absurde et d'étrange quelque part entre La Quatrième dimension, Sliders et Code Quantum façon Terry Gilliam (Brazil). La série reprend son récit là où on l'avait laissé il y a deux ans, dans son tourbillon d'improbabilité alors que Loki découvre les conséquences de sa rencontre avec «Celui-qui-demeure». Au menu de cette deuxième saison: des nouveaux voyages temporels afin de réparer les erreurs commises, et empêcher de ce fait que les lignes du temps s'entremêlent pour un résultat cataclysmique.

Image: Marvel

On y retrouve le duo composé par Tom Hiddleston et Owen Wilson qui faisait le charme de la première saison. Sophia DiMartino, qui interprète une variante de Loki au féminin, est également de retour dans cette nouvelle salve d'épisodes. De nouveaux personnages font également leurs apparitions, notamment le très sympathique Ke Huy Quan, qui interprète un ingénieur dans la même veine que le rôle qui lui a valu un Oscar du meilleur acteur pour Everything Everywhere all at once. L'acteur d'origine asiatique que les plus de 30 ans ont découvert dans Indiana Jones et le Temple maudit, puis dans Les Goonies, est véritablement la bonne surprise de cette deuxième saison.

Ke Huy Quan est O.B., un ingénieur de la TVA et accessoirement la bonne surprise de cette deuxième saison. Image: Marvel Studios

À croire les premiers retours unanimes de la presse et des créateurs de contenus, la série semble continuer dans son engouement général. De quoi s'installer durablement en tant que série Marvel de référence, puisqu’elle est également la seule à avoir connu une deuxième saison jusqu'à présent, voire même une troisième si les audiences sont au rendez-vous.

C'est donc une belle revanche pour le «dieu des mensonges et de la malice» qui semble bien parti pour nous captiver durant les 6 épisodes que compte cette deuxième saison. Après passablement de sorties décevantes, cette dernière bille de la part de Marvel nous rappelle que tout n'est pas à jeter dans les dernières phases de leur univers cinématographique.

La saison 2 de Loki est diffusée à partir du 6 octobre 2023 sur Disney+ à raison d’un épisode par semaine.

