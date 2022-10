Daniel Ek (Edvin Endre), crâne d'œuf et grand gagnant des changements de l'industrie musicale. Image: Netflix

Série

Netflix: La naissance de Spotify dans une série fulgurante

Daniel Ek a créé une nouvelle ère pour la musique. Avec son service Spotify, l'industrie a changé de face grâce ou à cause de lui. Netflix brosse son portrait.

Elle est arrivée sur la pointe des pieds, éclipsée par The watcher. The playlist, une mini-série suédoise, est un joli poisson à pêcher dans la vaste mare Netflix.

Un énième roi de la tech, encore un, après les parcours décriés et célébrés des Mark Zuckerberg, Steve Jobs ou encore Travis Kalanick (Uber). Des génies qui se transforment en gourou, des entrepreneurs qui font les beaux jours et la renommée de la Silicon Valley.

Daniel Ek est obsédé par ce désir de concurrencer les princes de la Silicon Valley avec son «putain de jukebox infini», comme il adorait le qualifier. Il faut dire que le bougre, remonté après avoir été recalé par Google pour un stage, fera de la cité stockholmoise son fief et se fera un max de blé avant de faire un pied de nez au patelin californien.

Ek et son ego deviendront grand; capable de s'entourer de codeurs surdoués, d'avocats affamés, et d'un associé déluré mais rusé. Le futur roi du streaming musical réussira a rebattre les cartes d'un milieu percuté (et bien embêté) par le piratage. Grâce à Spotify, le streaming musical est devenu légal et le mécanisme pour y arriver fut une double ration corsée de montagnes russes.

Une série en points de vue

The playlist ne déroule pas le tapis du biopic classique, ronflant et gonflant. Le showrunner Christian Spurrier, en s'aidant du bouquin de Sven Carlsson, a saisi un facteur qui muscle le récit de l'entreprise: les points de vue.

Image: Netflix

Une mini-série faite de points de vue qui profitent à chaque fois pour nous capter avec un: «En réalité, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça». A chacun sa version. L'évolution des personnages, les caractères qui ont construit le site musical le plus populaire au monde ne sont pas tous connus, car Ek capte toute la lumière. Outre Daniel Ek, interprété par le très bon Edvin Endre (aperçu dans Vikings), il y a le co-fondateur Martin Lorentzon (l'électrique Christian Hillborg) et le codeur en chef Andreas Ehn (le talentueux Joel Lützow). Ces deux éléments incarnent la force du collectif et portent cette excellente série dense et empreinte de justesse.

Six personnages clé

Aujourd'hui, Spotify pèse plus de dix milliards de chiffres d'affaires et emploie près de 4000 salariés. La start-up est un nom que le monde entier connaît, le produit tech qui a tout bousculé dans l'industrie musicale. Articulée autour de six épisodes et de ses six personnages clés, The playlist n'a pas l'ampleur du film Social network, mais offre une mise en abyme étonnante et instructive sur les grands chambardements de la musique. Christian Spurrier profite de dessiner les contours de la naissance du futur empire en usant parfaitement du format sériel.

Désireux de rendre la musique accessible et gratuite à ses futurs abonnés, Spotify a surfé sur la vague (dévastatrice pour l'industrie du disque) The pirate bay. La plateforme s'est muée en successeur pour l'améliorer et rendre le streaming légal. Daniel Ek a vu une chance de moderniser le partage de fichiers, se démarquant, grâce à Andrea Ehn, ce codeur qui sera le poumon de Spotify.

The playlist se déguste et s'écoute, la création d'une telle entreprise résulte d'un esprit visionnaire, sans jamais ériger Ek comme un exemple, mais bien comme un entrepreneur conscient de ses limites.

The playlist est disponible depuis le 13 octobre sur Netflix.

La bande-annonce de The playlist