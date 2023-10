Omar Sy s'amuse toujours autant en insaisissable cambrioleur fan des romans d'Arsène Lupin. Image: Netflix

Série

«Lupin»: une partie 3 qui ne mange pas de pain

Omar Sy, le gentleman cambrioleur de Netflix a repris du service ce jeudi 5 octobre avec la troisième partie de Lupin. Que vaut la dernière cuvée de la série française la plus populaire de la plateforme?

Après deux années d’absence, la série événement Lupin revient sur Netflix pour une troisième partie. La série qui rend hommage au personnage des romans de Maurice Leblanc met toujours en scène l'insaisissable Assane Diop (Omar Sy), auteur de braquages à chaque fois un peu plus audacieux.

Omar Sy étant très occupé par plusieurs autres tournages, Netflix a donc dû prendre son mal en patience avant de pouvoir tourner cette nouvelle saison. En effet, deux ans se sont écoulés depuis la deuxième partie de la série qui avait débuté en 2021. Désormais en cavale, le personnage campé par Omar Sy est l’un des hommes les plus recherchés de France, en plus d'être une figure publique acclamée par le peuple qui le voit comme un Robin des bois des temps modernes. En guise de chant du cygne, Assane Diop sort de l'ombre pour signer un dernier braquage qui pourrait le mettre lui et sa famille à l'abri. Son ambition? Dérober la perle noire, un bijou placé sous haute protection place Vendôme, à Paris, dans une troisième partie au goût de conclusion.

la bande-annonce 👇 Vidéo: watson

«Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé»

Après deux premières saisons dans le top 10 des séries non anglophone de Netflix, autant dire que ce troisième volet de Lupin était attendu au-delà des frontières de la francophonie suite à ses audiences folles. Deux ans après ses dernières aventures, le véritable enjeu de cette saison reste cependant de tenir la promesse du grand spectacle et d'un final à la hauteur alors que l'arc narratif au cœur des saisons précédentes était bouclé. En effet, on avait quitté Assane Diop sur un ultime coup de théâtre qui lui ayant permis de venger la mort de son père, accusé d'un vol qu'il n'avait pas commis.

Dès lors, que reste-t-il si ce n'est une histoire de fugitif qui cherche à retrouver sa famille? Le retour de Lupin se fait sous le signe du déjà-vu, avec la même structure en flash-back, et les nombreux allez-retour pour vous rappeler que vous l'avez vu, mais que vous ne l'avez pas regarder.

Parfois, il ne faut pas plus qu'une teinture et une paire de lunettes pour vous rendre méconnaissable. Image: Netflix

Si ce mécanisme fonctionne toujours aussi bien pour raconter les coulisses de ces jeux de dupes entre Assane et la police, les retours en arrière incessants pour raconter le passé du personnage à cette tendance agaçante de briser toute intensité dramatique au récit tout en complexifiant inutilement une intrigue cousue de fil blanc.

On connaît la formule

Beaucoup du charme de la série Lupin venait de cette formule toute particulière qui savait créer une forme de complicité entre le héros et le spectateur lorsque se dévoilaient les ficelles de chaque coup de théâtre. Un dispositif qui savait amuser durant les deux premières saisons, mais dont la lassitude finit par l'emporter à force de voir cet artifice répétitif en devenir clownesque.

En effet, cette saison s'avère victime de ficelles devenues un peu trop grosses. Comme si Lupin avait été lui-même pris au piège par l'algorithme de Netflix et sa fâcheuse tendance à forcer sur ses programmes originaux tant qu'ils ont du succès.

Si Sherlock a son Watson, Assane a son Benjamin (Antoine Gouy) Netflix

Malgré son festival des déguisements simplistes et ses plans farfelus à la limite du possible, la série fonctionne toujours et s'avère véritablement divertissante grâce à son utilisation habile du cliffhanger et son rythme sans temps mort aidé par un Omar Sy toujours aussi sympathique. La première partie de cette saison 3 est particulièrement réjouissante, à l'image de son premier épisode jouissif au cœur de la place Vendôme.

Mais malgré son début sensationnel, la série Netflix s'écroule à mi-chemin, la faute à un scénario qui cherche l'émotion à tout prix pour justifier les faits et gestes de son héros, quitte à devenir grotesque. Des choix cédant à la facilité qui nous laissent sur une note amère avec l'impression que nous aussi, on s'est fait avoir par Lupin.

La saison 3 de Lupin est disponible depuis le 5 octobre 2023 sur Netflix.

