Voici 5 tendances pétées à bannir en 2026

2025 aura été une année étrange où Internet a décidé, d’un commun accord, de faire hara-kiri avec sa dignité. Des objets moches devenus cultes, des sons impossibles à éviter, des aliments qui n’avaient rien demandé et des memes qui donnent l’impression d’avoir perdu 30 points de QI en dix secondes. On en cause une dernière fois avant d’y foutre (métaphoriquement) le feu.

L’année achevée (my goodness, qu’elle était longue) nous aura au moins appris une chose essentielle: tout ce qui devient viral n’est pas forcément super. Doux euphémisme.

Certaines tendances méritent d’exister quelques semaines, d’autres d’être oubliées très fort et très rapidement. En 2026, souhaitons-nous moins de bruits inutiles, moins de jingles collés au cerveau, moins de trucs à manger viraux mais qui ne nourrissent ni le corps, ni l’âme… et un peu plus de bon sens.

Les Labubu

Si vous êtes normalement constitué(e), vous devriez avoir envie de hurler rien qu'en visualisant un de ces affreux bébés gobelins. A la base, ce sont des figurines issues de l’univers de Pop Mart. Dans la réalité, ce sont surtout des créatures très moches, aux dents douteuses, aux yeux globuleux et à l’esthétique inquiétante, devenues accessoires de mode.

C'EST MOCHE. Keystone

On les a vues accrochées à des sacs de luxe, photographiées comme des stars à part entière et traitées avec plus de respect qu’un être humain moyen. Le problème n’est pas tant leur existence (quoique…) que leur omniprésence. Les Labubu ont colonisé Instagram, TikTok et les trottoirs durant la Fashion Week avec la même subtilité que des Gooners bourrés à la table du roi Charles à Noël.



Impossible d’y échapper. Si vous ne saviez pas ce que c’était en janvier, vous aviez envie de décapiter à mains nues des Labubu à Noël. En 2026, on peut continuer à collectionner des objets absurdes, oui, mais par pitié, pas des gremlins en plastique hors de prix.

Le jingle Jet2Holiday

Il y a les tubes de l’été, ces sons qui donnent envie de danser nu(e) sur une plage. Et puis il y a le jingle Jet2Holiday, cette boucle sonore martelée jusqu’à grignoter nos cerveaux et entamer sérieusement notre santé mentale.



A force d’être recyclé dans des milliers de vidéos TikTok, ce simple jingle publicitaire de Jet2holidays s’est transformé en arme de torture douce. Oubliez l’arrachage des ongles de pieds au Moyen Age ou autres manières diaboliques de faire avouer à votre voisine qu’elle est une sorcière et qu’elle mérite le bûcher. Il vous suffit de lui faire écouter ce jingle en boucle pendant deux heures pour qu’elle avoue avoir coulé le Titanic.

Au départ, entendre «nothing beats a jet 2 holiday…», c’était vaguement drôle. Ensuite, c’est devenu irritant. Puis franchement anxiogène. Le genre de son qui vous revient en tête sous la douche, à table, durant votre sommeil, sans invitation, comme un ex toxique. En 2026, merci de laisser ce jingle dans un duty free de Manchester.

Les chips à l’Aromat

Personne n’avait demandé ça, pendant des années, on s’était contentés de se remplir de chips paprika au moindre apéro sans broncher. Et pourtant, celles à l’Aromat ont vu le jour, portées par l’enthousiasme quasi patriotique autour du mythique assaisonnement, en collaboration avec Zweifel. Résultat: un snack devenu viral avant même qu’on sache s’il était bon.

Sur les réseaux, fin novembre et début décembre, c’est la ruée. Des tests en vidéo (on plaide coupable), des débats passionnés, des avis définitifs après trois chips mâchées à la va-vite, et des paquets revendus plus cher qu’un rein sur Anibis.

Vidéo: watson

Gustativement, on oscille entre nostalgie et surcharge sensorielle. Moralement, on touche au sacrilège. L’Aromat se suffit à lui-même. Fin du débat, merci au revoir.

Le chocolat Dubai

Cette sombre daube n’est pas arrivée en 2025; il avait déjà pointé le bout de son emballage en 2024, preuve qu’on aurait dû se douter en janvier déjà qu’on allait passer une année de merde. Bref, notre début d’année a été rythmé par des vidéos de files de cons de gens cherchant à se procurer un peu de ce rêve absurde. Tablettes hors de prix, ingrédients exotiques, mise en scène ridicule: chaque bouchée semblait crier «regardez comme je suis riche».

Le problème, ce n’est pas tant le chocolat (bien qu’il s’agisse quand même un peu d’un sacrilège que de gâcher de bons ingrédients pour en faire cette chose trop sucrée). C’est surtout le storytelling hypertrophié autour. Le moindre carré devenait un statement social.

En 2026, on peut peut-être revenir à un principe simple, du genre manger du chocolat pour le plaisir, pas pour prouver qu’on est assez bête pour se battre dans des files d’attente pour un machin même pas bon.

Les Italian Brainrot

Des vidéos volontairement débiles, des voix trafiquées, des montages IA, des mots italiens hurlés sans raison apparente.



Au début, on sourit un peu. Puis on s’interroge. Et très vite, on réalise que notre cerveau est en train de fondre comme une gelata oubliée au soleil. Les Italian Brainrot sont le symptôme ultime d’un Internet en roue libre, où l’absurde n’est plus une preuve de créativité, mais une fin en soi.

L’objectif de ces Italian Brainrot? Aucun. Le résultat? Une sensation étrange de vide existentiel après 15 secondes de visionnage. Si vous poussez le vice à regarder de telles inepties pendant plus d’une minute, vous perdez des points de QI de manière irréversible.



Allez, bonne année 2026 à vous. De toute façon, on ne fera pas pire que 2025. Bisous.