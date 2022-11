Jessica Biel est extraordinaire dans Candy. disney+

«Candy» sur Disney+, l'histoire vraie d'une mère au foyer meurtrière

Jessica Biel est glaçante dans le rôle de Candy Montgomery, une mère au foyer texane. Cette mini-série captivante est inspirée d'une histoire vraie.

Nous sommes en 1980, dans la banlieue de Dallas, au Texas, là où les femmes au foyer emmènent les enfants au catéchisme, les papas travaillent et où les maisons sont de plain-pied. Candy Montgomery (Jessica Biel) fait partie de ces mamans modèles. L'actrice porte la véritable histoire de Candace Montgomery, une femme au foyer bien sous tous rapports qui va vriller.

Dès l'ouverture du premier épisode, on nous présente Candyice (Candy), cette mère au foyer exemplaire. On découvre également Betty, la voisine. Elle est déprimée, car son mari Allan est sur le point de partir en voyage d'affaires et elle se retrouve seule pour s'occuper de leur bébé. Un jour, alors que Candy est occupée avec ses enfants à l'église, elle part chez Betty, puis Candy quitte la maison avec du sang sur le visage... Que s'est-il passé? Et pourquoi? A ce stade, le premier épisode a commencé depuis moins de quinze minutes.

La bande-annonce:

Passé le choc de voir Jessica Biel avec une perruque bouclée, on oublie très vite l'actrice pour ne voir que Candice Montgomery, grâce notamment à la métamorphose de sa voix et l'accent ultra texan qu'elle a réussi à se constituer sans en faire trop. Jessica Biel mène la danse tout au long de cette mini-série et joue avec brio cette femme martyre passive-agressive qui courtise l'adulation.

Cette fameuse mode de la permanente... disney+

Pour incarner Betty Gore, la voisine: Melanie Lynskey, connue notamment pour avoir joué dans la sitcom Two and a Half Men. Elle est absolument convaincante dans le rôle de la femme au foyer renfermée sur elle-même, malheureuse, moins jolie, moins populaire que Candy.

Melanie Lynskey dans le rôle de Betty Gore. disney+

La tension et le suspens se construisent gentiment tout au long de la série. On a droit à un petit répit au quatrième épisode, lorsqu'entre en scène Steve Deffibaugh, le shérif joué par Justin Timberlake, qui n'est autre que le mari de Jessica Biel. Une apparition qui n'était pas prévue au départ. Il a raconté à Entertainment Weekly qu'il a insisté pour avoir ce rôle et qu'il s'en fichait d'être payé. Il voulait juste qu'on lui paie sa perruque. Voir Justin Timberlake donner la réplique à Jessica Biel est un régal.

Le couple a posté cette photo sur Instagram. instagram

Sortie le 12 octobre, Candy est passée un peu inaperçue en pleine épidémie de docu-fictions de tueurs sur les plateformes de streaming (Dahmer, Inside Man, The Stranger, pour n'en citer que trois). Pourtant, tous les ingrédients sont là: de la tension, des frissons, du gore et des acteurs solides.

Un voyage dans le temps

On se fait complètement happer dans les années 1980, une époque où les hommes ne savent pas changer une couche, démarrer une machine à laver, et ne décrochent même pas le téléphone chez eux, car c'est la femme de la maison qui doit répondre. Il y a un petit côté Edouard aux mains d'argent avec ces femmes au foyer qui s'ennuient et qui se téléphonent pour se tenir au courant des derniers ragots alors qu'elles habitent les unes à côté des autres.

A gauche, le look de la fin des années 1970 et à droite, le look du début des années 1980 (voire 2022). disney+

Les perruques de certaines actrices sont un peu trop évidentes, mais les costumes sont impeccables: Candy est par exemple cette femme moderne des années 1980 avec ses combinaisons et ses pantalons, alors que les autres femmes au foyer portent encore des robes à fleurs qu'elles confectionnent elles-mêmes.

Cinq épisodes, c'est la longueur parfaite pour cette histoire. Quatre, ça aurait été précipité, six, ça aurait traîné en longueur.

Candy: Meurtre au Texas est disponible sur Disney+ et Hulu.