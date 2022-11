Lindsay Lohan et Chord Overstreet dans Falling for Christmas. netflix

«Falling for Christmas» avec Lindsay Lohan: même le bêtisier m'a déçu

Le téléfilm de Noël avec Lindsay Lohan est désormais disponible sur Netflix. Je dis bien téléfilm parce que l'appeler «film» serait exagéré.

Il devait signer le grand retour de Lindsay Lohan: Falling for Christmas, la dernière création pour les Fêtes de Netflix est disponible depuis ce jeudi. Autant vous dire qu'hier soir, je me suis mise en mode fragile attachiante: plaid, chocolat chaud-noisette-potiron et bougie parfum marshmallow-cozy, j'étais prête à affronter une avalanche de scènes niaises et mielleuses.

Si j'étais si enthousiaste, c'est parce que j'ai de la sympathie pour Lindsay Lohan. L'actrice a autrefois prouvé qu'elle avait du talent: A nous quatre, Freaky Friday et Mean Girls sont des films qui ont bercé mon adolescence et celle de toute une génération. Après, il y a eu la drogue, elle a fait des bouses au cinéma et elle s'est perdue.

De quoi ça parle?

Lindsay Lohan incarne Sierra Belmont, une héritière d'hôtel façon Paris Hilton, incapable de faire quoique ce soit toute seule (même porter à ses lèvres une coupe de champagne). Son père (Jack Wagner) a créé pour elle un emploi fictif de «vice-présidente d'atmosphère». On nous dit que l'histoire se déroule à Summit Spring, une ville façon Aspen ou pour prendre plus local, un genre de Verbier. L'hôtel en question a d'ailleurs un petit air de W.

Un jour, elle va faire du hors-piste avec Tad, son fiancé britannique narcissique. Elle glisse du haut de la montagne, percute un arbre et se réveille à l'hôpital, sans carte d'identité, incapable de se rappeler qui elle est (la fameuse amnésie qui n'existe que dans les films).

Pour se rétablir, elle est emmenée dans un petit hôtel de charme, le North Star Lodge, qui appartient à Jake (Chord Overstreet), un père veuf qui ne peut pas concurrencer les grandes chaînes comme celle des Belmont. Pour lui rafraîchir la mémoire, Jake et sa belle-mère lui réapprennent les choses simples de la vie. Le twist de ce scénario inédit? Ils vont tomber amoureux.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Je m'attendais à rien et je suis quand même déçue

Dès les cinq premières minutes, on assiste à une course de ski entre le patriarche et Jake et j'ai failli m'étouffer avec mon chocolat chaud noisette-potiron. Plutôt que de les faire dévaler une vraie piste, ils ont utilisé un fond vert grotesque. Même chez watson on fait de meilleurs effets spéciaux, c'est dire. Mais ça donne le ton pour la suite: on est bel et bien dans un téléfilm de Noël, ni plus ni moins, avec sa fausse neige, sa fausse buée sur les vitres et ses décorations de Noël à outrance même dans des endroits qui n'avaient rien demandé.

Le patriarche milliardaire est peut-être celui qui joue le mieux. Certains d'entre vous (les plus vieux) reconnaitront le docteur Peter Burns dans Melrose Place. Tad le petit ami en fait des caisses, il est dans la surénergie comme dirait Pierre de Brauer, le prof de théâtre de la Star Ac'. Quant à Lindsay Lohan, en plus d'être monocorde, elle semble n'avoir qu'une expression faciale. J'ai cru voir un sourcil gauche se lever à un moment, mais sinon, tout est très figé à tel point que je me demande si ce n'est pas un robot.

Vous l'avez reconnu? C'était le petit ami d'Amanda dans Melrose Place. netflix

On sent que Netflix essaie de nous amadouer avec une référence à Mean Girl lorsque Lindsay Lohan commence à chanter «Jingle Bell Rock» dans la voiture, mais même elle, elle n'a pas l'air d'y croire.

Plus exaspérant encore que Lindsay: l'histoire, quoi! On n'a pas besoin que ce soit réaliste, on sait que c'est un téléfilm de Noël, mais il y a un truc qui ne tient absolument pas debout: Le Jake, aussi fade qu'une patate douce, croise l'héritière au début du film. Il lui renverse un chocolat chaud dessus. C'est le genre d'incident qui marque, non? Eh bien quand il l'accueille dans son petit hôtel, il ne la reconnaît pas. Mais genre!

Des tentatives d'humour ratées

Les décors sont claqués, ok, le casting laisse à désirer, ok, le scénario est limite, ok. Et l'humour dans tout ça? On sent qu'il y a des tentatives pour nous faire rire. Par exemple quand Tad, cet influenceur de New York perdu dans la forêt, rencontre Ralph, un pêcheur/braconnier vivant en ermite. Une bromance s'installe entre les deux personnages que tout oppose, mais on nous force beaucoup trop à suivre l'alchimie à peine palpable entre Sierra et Jack.

netflix

Netflix a également osé la blague des skis qui tombent comme des dominos quand Sierra pose les siens contre une rambarde. Un classique que Les bronzés font du ski maîtrisent à la perfection.

Dans l'ensemble, on s'ennuie passablement, car tout est très prévisible. Pourtant, Netflix est capable de faire des films de Noël de qualité avec une histoire qui tient la route. L'an dernier, la plateforme de streaming nous avait surpris avec Love Hard dont les principaux acteurs sont les excellents Nina Dobrev et Jimmy O. Yang. Falling for Christmas a l'air d'avoir été conçu pour qu'on s'en moque et faire ressortir le Grinch qui sommeille en nous.

Même le bêtisier à la fin est décevant. Point positif tout de même: ça m'a rassurée de voir que Lindsay Lohan riait pour de vrai et donc qu'elle n'était pas un robot.

Falling for Christmas est disponible sur Netflix depuis le 10 novembre.

Avez-vous vu Falling for Christmas? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.

