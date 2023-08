Au travers de June (Sigourney Weaver) et sa petite-fille Alice, Les Fleurs Sauvages explore avec justesse la thématique du traumatisme et des violences familiales. Image: Amazon Studios

Série

Notre avis sur «Les Fleurs Sauvages», le drame poignant d'Amazon

Cette mini-série australienne adaptée d'un best-seller est un récit écoféministe mené par Sigourney Weaver, qui brille tant par son écriture que par sa réalisation. Notre avis.

Bienvenue à Thornfield, une ferme horticole perdue dans le bush australien. Ce petit bout de paradis où sont cultivées les fleurs sauvages de l’île-continent est également un sanctuaire abritant des femmes ayant voulu se réfugier loin d’hommes violents. Ces femmes forment ainsi une communauté dirigée par June (Sigourney Weaver), une matriarche aussi bienveillante qu'implacable.

L'immersion au travers de cette sororité se fera par l'arrivée d'Alice, la petite fille de June, qui a perdu ses parents dans un incendie qu'elle aurait elle-même allumé afin de mettre un terme aux violences que son père lui infligeait.

Une série sombre, mais qui a parfois ses moments très lumineux. Image: Amazon Studios

Enfermée dans un mutisme traumatique, elle communique par le langage des fleurs, un moyen mis en place à Thornfield pour communiquer quand les blocages sont plus forts que les mots. En grandissant chez sa grand-mère, Alice va retrouver sa voix, mais aussi découvrir des secrets de famille difficiles à assimiler (aussi bien pour elle que pour les spectateurs).

Voilà dans les grandes lignes le pitch de cette adaptation du roman à succès The Lost Flowers of Alice Hart de l'Australienne Holly Ringland en 7 épisodes sur la timide plateforme Prime Video d'Amazon. La série est sortie en catimini.

La bande-annonce 🌷 Vidéo: watson

Une réalisation aux petits oignons…

S'il y a bien une chose qui fait que l'on croche dès le début sur les Fleurs Sauvages, c'est avant tout l’esthétique de sa mise en scène et la beauté crépusculaire de ses paysages. Principalement tournée en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, la série qui s'articule autour de la violence domestique et d'autres thématiques douloureuses laisse parfois place à de splendides plans de paysages côtiers et à des moments de douceurs naturalistes.

Les paysages australiens sont mis à l'honneur lors de moments particulièrement touchants. Image: Amazon Studios

Outre la beauté de ses plans, la série sait susciter l’intérêt du spectateur. Démêlant au compte-goutte des secrets passés sous silence depuis des générations, ce huis clos familial a des allures d'enquête à travers la mémoire où les indices se révèlent par le biais de messages dissimulés, de liaisons illicites et autres révélations surprises au travers d'une porte entrouverte.

La série reste néanmoins avare en révélations et joue énormément sur les non-dits. Le scénario laisse le spectateur bien souvent dans la suggestion, sans sombrer dans le mélodrame lourdaud et le misérabilisme. Cependant, en usant de retenue, la série traîne parfois en longueur à force de vouloir installer son atmosphère ténébreuse.



Sigourney Weaver excelle dans son rôle de femme forte. Image: Amazon Studios

Les Fleurs Sauvages est une série triste, mais jamais larmoyante. Elle exploite parfaitement bien la nature pudique de l'être humain où le paraitre compte plus que les émotions, et où chacun porte en lui une part d'obscurité et de secrets. Côté casting, la série est portée par une Sigourney Weaver impériale, qui incarne ce rôle difficile de matriarche avec grâce et subtilité. À 73 ans, l'actrice n'a rien perdu de son flegme.

…et une BO qui a du beau

L'autre bonus qui différencie Les Fleurs Sauvages de la concurrence, c'est sa superbe bande-son composée, entre autres, de musiques de Massive Attack, Thom York, New Order ou Phoebe Bridgers.

Mention spéciale également à la musique originale composée par la pianiste et chanteuse polonaise Hania Rani (à voir aux Docks à Lausanne le 10 octobre). La partition sublime un peu plus la mise en scène, donnant à l'ensemble parfois des allures de clips.

Si la série se teinte parfois de poésie, notamment en raison de sa mise en scène léchée et de son langage développé autour des fleurs où chacune a une signification, le fond des Fleurs Sauvages tire son inspiration de faits bien réels.

L’histoire de la famille Hart n'en est qu'une parmi tant d'autres, que ce soit chez nous ou entre les 16 000km qui nous séparent de l'Australie. Par ses thématiques sociétales et féministes, cette mini-série met en lumière les violences patriarcales et familiales, tout en abordant le traumatisme et la résilience au travers des fleurs. Un brin de poésie dans un monde de brutes.

Les Fleurs Sauvages (The Lost Flowers of Alice Hart), avec Sigourney Weaver, est une mini-série en 7 épisodes disponible sur Amazon Prime video.

