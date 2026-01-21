Taylor Swift rate un record

brouillard-2°
Taylor Swift qui gagne des trucs, c’est presque aussi fréquent que le brouillard en plaine, mais ça rapporte plus d’argent. Si la voilà officiellement hissée, ce mercredi, quelque part où trône Bob Dylan et Paul McCartney, elle n’est (pour une fois) pas la meilleure. On vous raconte tout.
21.01.2026, 18:1921.01.2026, 18:19

Alors qu’elle doit être en train de repasser sa robe de mariée et de compter ses liasses, voilà qu’elle se retrouve une nouvelle fois au sommet de quelque chose. Abonnée aux records en tout genre, Taylor Swift doit pourtant se contenter de faire, cette fois, «simplement» partie d’une liste prestigieuse:

Le Songwriters Hall of Fame.

C’est tombé ce mercredi, et en 2026, pour une raison mathématique. Pour qu’une personnalité puisse poser ses disques de platine dans le club très fermé des meilleurs auteurs-compositeurs de l’Histoire, il faut que son tout premier titre commercialisé atteigne l'âge de 20 ans.

Vous l’aurez compris, le premier morceau de Taylor Swift entendu à la radio vient d’entrer dans sa vingtaine et il s’agit de la douce ritournelle country Tim McGraw.

La star n’avait alors que 15 ans, des bouclettes blondes comme le blé de Pennsylvanie, et venait de déménager, quelques mois plus tôt, à Nashville pour se frotter aux vieux briscards du genre.

Le morceau en question:

Vidéo: YouTube/Taylor Swift

Selon le communiqué, l’organisation a reconnu les chansons All Too Well (10 Minutes Version / Taylor's Version), Blank Space, Anti-Hero et Love Story comme «des chansons remarquables de son catalogue».

Bien sûr, elle n’est pas toute seule dans cette première vendange de 2026. Citons par exemple Alanis Morissette ou encore Paul Stanley et Gene Simmons du groupe Kiss. Surtout, elle rejoint des monstres mélodiques comme Paul McCartey et Bob Dylan, mais aussi les divas Mariah Carey et Donna Summer.

On a visité le temple Noël de Mariah Carey et c'est magique

Petite déception, tout de même: Taylor Swift, 36 ans, était à deux doigts d’être la plus jeune artiste intégrée au Hall of Fame. Hélas pour elle, Stevie Wonder y a fait son apparition en 1983 et n’avait alors que 33 ans.

Avait-elle forcément besoin d’entrer dans ce panthéon pompeux et poussiéreux pour que le public comprenne enfin qu’il a affaire à une légende vivante? Pas forcément. Mais ça a le mérite de rappeler que le monde a de la peine à passer une semaine sans une bonne nouvelle concernant Taylor Swift.

(fv)

