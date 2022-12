Fun fact: pour ses scènes, Jenna Ortega (Mercredi Adams dans la série Netflix) n'a jamais cligné des yeux. Ordre de Tim Burton. Image: netflix

Une saison 2 de «Mercredi»? Voici ce qu'en dit la star de la série

Jenna Ortega interprète le personnage principal de la série Netflix. Elle s'est exprimée sur son rôle et sur une potentielle saison 2 de Mercredi.

Mercredi, ou Wednesday pour les bilingues, c'est LA série du moment sur Netflix. Tim Burton a réussi à recréer le monde sombre et gothique de la famille Addams avec brio. La série est centrée sur l'aînée du clan, Mercredi, interprétée par l'excellente Jenna Ortega, 20 ans.

Mercredi intègre l'académie Nevermore après avoir été renvoyée de plusieurs écoles (dont l'une pour avoir tué l'un de ses camarades en jetant des piranhas dans la piscine). Elle tentera d'y déjouer la folie meurtrière d'un monstre qui terrorise la ville locale et son école.

Jenna Ortega veut que la deuxième saison soit encore plus sombre. Interrogée par Entertainment Tonight, elle a expliqué vouloir voir Mercredi Addams atteindre son plein potentiel et plonger plus profondément dans ses racines gothiques.

«Je pense que je veux que ça continue dans le sens d'un anti-héros plutôt que d'un héros typique» Jenna Ortega pour Entertainment Tonight

Mercredi avec son papou Gomez Addams interprété par Luis Guzmán. Image:netflix

Une deuxième saison? Minute papillon. Netflix n'a rien confirmé pour le moment. Néanmoins, Miles Millar, l'un des showrunners de la série, a déclaré qu'ils avaient déjà commencé à lancer des idées. Il admet que la série s'est beaucoup concentrée sur le personnage de Mercredi Addams et qu'ils aimeraient potentiellement développer d'autres personnages de la famille.

«On a eu l'impression de n'avoir fait qu'effleurer la surface avec ces personnages et les acteurs sont tellement extraordinaires dans ces rôles» Miles Millar à TV Line

En effet, dans la série, Morticia Addams est incarnée par Catherine Zeta-Jones et Luis Guzmán campe le rôle de Gomez Addams. Ces deux excellents acteurs ont brillamment dépoussiéré les personnages classiques. On aimerait les voir plus impliqués dans le scénario, même si la série ne s'appelle pas Mercredi, Morticia et Gomez.

Notre avis sur la série

Et vous? Que pensez-vous de la série Mercredi? Rendez-vous dans les commentaires!

