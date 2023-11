Les agents les plus impitoyables de LA ont à nouveau servi un show piquant. source: photos instagram

Punchlines vicieuses et stilettos: «Selling Sunset» est de retour

Selling Sunset, la télé-réalité retraçant le quotidien d'agents immobiliers aussi glamours qu'implacables à Los Angeles, est de retour sur Netflix pour une septième saison. On l'a dévorée pour vous, et voici ce qui nous a marqués.

Plus de «Divertissement»

Attention, cet article est un nid à spoilers!

Elles sont de retour, tout en clash et en paillettes! Les fans de l'agence immobilière la plus glamour de Los Angeles ont pris d'assaut la plateforme streaming au logo rouge depuis le début du mois de novembre. De notre côté, nous n'avons pas résisté à faire le point sur ces crêpages de chignons entrecoupés de footage de villas à plusieurs millions. Je me suis donc collé la mirette à l'écran le temps d'un week-end maussade, et mon jugement est sans appel: la saison 7 surpasse la dernière, mais traîne la patte en raison d'un concept trop de fois dupliqué.

Notre avis sur la dernière saison 👇 Selling Sunset sur Netflix: du clash, du luxe, et des bâillements

Le cast de Selling Sunset varie légèrement cette année encore, mais les piliers sont de retour. source: instagram @thesellingsunset

En effet, en attendant de retrouver Chrishell Stause, Mary Fitzgerald et tout le groupe-phare de l'Oppenheim Group, les fans de la série ont eu droit à un amuse-bouche en suivant les aventures d'une filiale basée à Orange County. La deuxième saison, pour ceux qui ont raté ce créneau streaming, s'est concentrée sur la relation ambigüe qui s'était installée entre Alexandra Hall et Tyler Stanaland à l'agence. Autant vous dire que la vue de belles baraques ne compensait en rien l'ennui morbide que l'on a ressenti en suivant ces laborieuses guéguerres entre courtiers.

La première saison 👇 Selling The OC: à regarder d'un œil en faisant autre chose

Mes attentes les plus folles se sont donc reportées sur l'équipe de Los Angeles, tout en sachant pertinemment que je risquais fort d'être déçue – à nouveau. Voilà le bilan:

Queen Christine nous manque toujours

Rappelez-vous, Christine Quinn, la méchante la plus adulée par les fans – et conspuée par ses collègues – avait claqué la porte de façon rocambolesque à la fin de la saison 5. Le sixième volet s'était donc déroulé sans celle qui avait fait sensation pour avoir organisé des portes ouvertes sur le thème de «Burger&Botox» (nous non plus, on ne s'en remet toujours pas).

Depuis qu'elle a quitté le O. Group, Christine Quinn vit sa meilleure vie. source: instagram

L'impact s'était fait ressentir sur les relations entre agents: alors que Miss Christine s'était attribué le rôle de «bourreau» du bureau, ce dernier s'était scindé en deux clans: Christine et Chealsea d'un côté, et le reste de l'agence de l'autre, avec Chrishell en tête de meute. Mais désormais, sans la Regina George du parpaing, l'agence s'est fractionnée en mini-cabales. Tout le monde s'en prend à tout le monde, sans raison apparente. Vous parlez d'un environnement de travail sain!

A la fin de la saison, l'on a bien essayé de faire le point sur les raisons à l'origine de chaque clash, mais force est de constater qu'on ne peut pas les lister. Les algarades sont à ce point servies de façon «gratuite» que l'impression de punchlines vicieuses «scriptées» pour le bonheur de l'audimat gâche une bonne partie des interactions. Pas de quoi porter préjudice à l'O. Group, qui ne cesse de recruter, et dont la grande fiesta d'inauguration des luxueux nouveaux locaux couronne la fin de la saison.

Ce divan ne sera décidément jamais celui du psy.

Chrishell est toujours en pétard

Pour Chrishell, la saison 7 se résume à sa volonté de rester en dehors des conflits qui déchirent l'agence... tout en étant constamment au centre des prises de bec. Rien de nouveau sous le soleil pour celle qui a l'habitude de prendre une bonne partie de la lumière à chaque tournage!

Pour commencer, entre Chrishell et Marie-Lou, la nouvelle copine de Jason Oppenheim, le courant ne passe absolument pas. C'est même plutôt électrique. La raison? Marie-Lou se sent menacée par la possibilité qu’il reste des «sentiments» entre Jason et son agente (ils sont sortis ensemble en 2021).

Conséquence: Marie-Lou monte au créneau de sa voix fébrile, et reçoit en contrepartie un temps d'antenne beaucoup plus important que dans la saison passée.

Si vous ne la connaissiez pas avant, voici Marie-Lou Nurk (à gauche). Le mannequin de 25 ans est d'origine allemande et sud-africaine, et a grandi dans le sud de l'Allemagne. Elle est représentée par Mega Model Agency.

Si Chrishell a démenti ressentir un malaise avec le nouveau coup de coeur de son boss, elle n'en décide pas moins de mettre de la distance entre elle et le couple.

Autre point qui fait grincer des dents les jaloux: la différence d'âge entre le mannequin de 25 ans et Jason, 46. Piques ouvertes et subtiles bassesses ne cesseront de fuser tout au long des épisodes à ce sujet.

Dernière brouille qui ne risque pas de s'aplanir de sitôt: celle entre Nicole Young et Chrishell, qui ne peuvent définitivement pas se piffrer. Si la rancune entre les deux agents a eu le temps de mariner entre deux saisons par interviews interposées, c'est devant les caméras que toute la sauce a explosé.

Dans la saison 6, aux sources de la bisbille, Nicole avait accusé Chrishell de s'être attribué le mérite de deux annonces. Cette dernière avait grosso modo rétorqué que de toute façon, Nicole se droguait, fût un temps. De beaux échanges, constructifs, qui ont abouti cette année à un simulacre de réconciliation. Qui n'a pas duré, bien évidemment.

Amanza se prend (et rend) claque sur claque

Mais où est passée notre petite Amanza Smith qui avait toujours le nez enfoui dans les mouchoirs en sanglotant? Cette année, il semblerait que l'agent ait reçu un mémo signé de Christine Quinn, qui lui conseille de «slay»: tenues extravagantes et ultra-fashion qui s'enchainent, coiffures d'avant-garde, et caractère bien plus «badass» que de coutume: Amanza a fait peau neuve, délaissant le rôle de Cendrillon pour celui d'une fée aussi pacificatrice que casse-bonbon.

Au final, son rôle de médiatrice aura l'heur d'agacer de tous les côtés. En se donnant pour mission de ne prendre jamais parti, Amanza risque bien de se retrouver seule.

Chelsea cherche des alliés

Dans cette saison encore, Chelsea Lazkani excelle dans le rôle de celle qui attise les tensions. En bonne élève de Christine Quinn, avec qui elle s'entendait bien, Chelsea n'est pas près de lâcher sa proie Bre Tiesi, quitte à faire les yeux doux à une mystérieuse agente venue de nulle part – Cassandra Dawn. Cette dernière pourrait bien constituer une alliée de poids pour faire tomber l'ex de Nick Cannon. La raison de cette rancoeur entre Bre et Cassandra, et Bre et Chelsea? Aaah ça, Mesdames et Messieurs, c'est encore un grand mystère. Comme la matière noire. Ou la différence entre matière noire et antimatière. Bref.

Cassandra Dawn ne travaille pas encore à l'O. Group, mais elle est bien agent immobilier. Selon Elle, Cassandra a un passé de mannequin: elle a été choisie pour être la Playboy Cybergirl de la semaine en juin 2010, et elle est apparue dans l'émission de téléréalité «Playboy Shootout». Cassandra a également travaillé comme conseillère en art contemporain à Los Angeles et à Londres. source: instagram: cassandra dawn

Bre montre ses vraies couleurs

Discrète dans la saison 6, la brunette a décidé d'assumer ses vraies couleurs. Constamment prise à parti par Chelsea, inquiétée par l'ombre d'une Cassandra revenue de son passé, et poussée dans ses moindres retranchements, l'ex de Nick Cannon a choisi le mode attaque pour s'imposer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son tempérament de «warrior» fait effet!

Le clash entre Bre, Cassandra et Chelsea 👇 Vidéo: extern / rest

Bre prend même la confiance au point d'aller renégocier sa part de commission avec Jason:

Résultat 👇 Bre envoie tout bouler.

Au final

A enchainer les épisodes, je me suis bien moins ennuyée que prévu (pour info: j'ai terminé ce marathon de punchlines vicieuses et de bassesses glamours à 5 heures du matin pour vos beaux yeux.) J'ai apprécié découvrir le nouveau côté de chaque agente, lesquelles ont pris la peine de cultiver leur personnage.

Le côté exagéré et scripté ne gâche pas grand'chose: je voulais du clash, j'ai été servie jusqu'à plus soif. J'ai même envie d'en connaitre l'épilogue: Bre va-t-elle quitter l'O. Group? Amanza va-t-elle recommencer à pleurer? Jason et Brett vont-ils réussir à rentabiliser leur nouvelle folie immobilière? Rien à faire, avec leur recette faite de bagarres dignes des cours d'école, l'Oppenheim Group a su nous piquer. Et que vous le croyiez ou pas, on va en redemander.

Selling Sunset, saison 7, le Trailer 👇 Vidéo: youtube

Selling Sunset, saison 7, est à voir sur Netflix depuis le 3 novembre. L'épisode 12, «Retrouvailles», est à voir dès le 16 novembre.

Les films les plus attendus de novembre

Vidéo: watson

Après tant de glamour, voici 40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes