«The Consultant»: notre avis sur la série avec Christoph Waltz

«The Consultant»: le nazi de Tarantino se mue en patron sanglant

Pour Amazon Prime, l'effrayant Christoph Walz incarne un étrange redresseur de comptes, prêt à tout (mais vraiment à tout) pour maintenir à flot une start-up californienne de jeux vidéo montée par un petit génie. Vous êtes adepte de la très à la mode hiérarchie horizontale? Serrez les dents.

Tout le monde redoute les consultants. Des types mystérieux, hautains, mutiques, maniaques et payés une fortune pour stabilobosser les plus grosses bourdes d'une société qui n'est pas la leur. En fin de processus, le grand ménage peut faire sauter tout un département ou supprimer le café gratuit.

Des sociopathes aux pleins pouvoirs.

Au moment de décapsuler The Consultant sur Prime Video, on s'étonne donc que personne n'ait pensé plus tôt à recruter le peu recommandable Christoph Walz. L'acteur allemand, chouchou de Quentin Tarantino depuis son impeccable performance en officier SS dans Inglourious Basterds, incarne ici un terrible redresseur de comptes. Vous tremblez déjà? Pas si vite. L'individu a été engagé par un jeune patron de start-up, qu'un mioche de 11 ans a préalablement flingué à bout portant.

Du consulting post-mortem? Tout à fait. Le sang est encore frais quand Regus Patoff, costard de croque-mort et sourire de guillotine, dépose ses mocassins cirés dans cette boîte de création de jeux vidéo pour téléphones portables. Les employés, de jeunes geeks scotchés à leur bubble tea, sont à mille lieues d'imaginer l'endurance sadique de ce vieux schnock coincé du popotin. Bourré de tics, insomniaque et phobique des escaliers, Patoff n'a qu'un objectif: sauver cette société californienne d'une faillite imminente.

Quitte à s'immiscer dans la vie sexuelle de Craig, un programmeur crâneur, mais prometteur. Quitte à licencier sèchement une handicapée qui n'a pourtant qu'une petite seconde de retard. Quitte à terroriser tout le personnel de son silence aiguisé.

La bande-annonce à voir ici:

Les jeux vidéo? Patoff n'y connaît rien et s'en tamponne la cravate. Le nez dans les chiffres, c'est par d'incessantes questions cruellement simplistes qu'il parvient à déceler les failles de CompWare en un temps record. Au début, il peut même compter sur la méfiante fascination d'Elaine, l'ex-assistante créative du PDG décédé dont la cervelle sèche est encore sur la porte vitrée du bureau.

L'ambition, à quel prix ?

C'est d'ailleurs la grande force de cette comédie tendue comme un budget en fin d'année comptable, et inspirée du best-seller de Stephen King. Elaine et Craig, pourtant sincèrement scandalisés par les manières du tyran à quatre épingles, se laissent infester par leur propre et insidieuse ambition. Certes, Patoff est un bourreau manipulateur qu'il va falloir percer à jour. Mais pourquoi cracher dans la soupe aux orties quand il y a la possibilité de se voir attribuer un plus grand bureau ou la production d'un nouveau jeu vidéo?

Elaine (Brittany O'Grady) et Craig (Nat Wolff), tiraillés entre la fascination et l'angoisse.

The Consultant est un véritable thriller satirique d'open-space. Son créateur, Tony Basgallop, parvient à transformer l'esprit de compétition et les affres de la productivité en une sorte d'American Psycho absurde et fécondé sur LinkedIn. On peut d'ailleurs envisager ce Regus Patoff comme une version perverse, augmentée et sanglante d'Elon Musk.

A l'heure du management à l'horizontale, où le chef se doit d'incarner ce bon copain démocrate de cafétéria, le leadership et l'autorité, poussés à l'extrême, deviennent de délicieux matériaux à séries horrifiques.

The Consultant est disponible sur Prime Video.