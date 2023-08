Qui est Erin Carter? Une femme qui va laisser quelques cadavres derrière elle pour protéger son passé. Image: Netflix

Série

Cette nouvelle série cartonne sur Netflix

Venue d'Angleterre, la série Qui est Erin Carter? est parvenue à se frayer une place tout en haut du classement des titres les plus populaires du moment sur la plateforme, quelques jours après sa sortie.

Qui est Erin Carter? La réponse à cette question se trouve dans cette minisérie britannique disponible sur Netflix depuis le 24 août. Elle ne figurait pas sur la liste des séries les plus attendues, pourtant, elle figure déjà en première place du top des programmes les plus regardés en ce moment chez nous.

On y découvre l'histoire d'Erin Carter (Evin Ahmad). Ayant quitté l'Angleterre pour l'Espagne, elle est aujourd'hui enseignante à Barcelone où elle coule des jours heureux avec sa fille Harper (Indica Watson) et son mari Jordi (Sean Teale).

Une vie paisible qui va basculer après qu'Erine et sa fille se retrouvent piégées dans le cambriolage à main armée d'un supermarché. Alors qu'elle tente de protéger son enfant, Erin va malencontreusement tuer l'un des braqueurs.

Un évènement qui va mettre la lumière sur la jeune femme visiblement très douée pour la violence, dévoilant ainsi son passé mystérieux.

La bande-annonce: Vidéo: watson

Cette série se trouve à mi-chemin entre le thriller et la série d'action, deux genres particulièrement populaires sur la plateforme. Derrière, on retrouve Left Bank Pictures, la même société derrière la série à succès The Crown et la showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich, mieux connue pour être la femme derrière un autre gros succès de Netflix, The Witcher.

Cependant, difficile de ne pas penser à tous ces films d'actions sortis ces 30 dernières tant ce pitch de double vie a été éculé. Qui est Erin Carter? propose, au féminin, l'histoire d'un protagoniste autrefois violent à la recherche d'une nouvelle vie et d'une rédemption, mais qui est sans cesse rattrapé par son passé. Un passé qui sera évidemment révélé au fur et à mesure des épisodes et d'un nombre élevé de morts.

De plus, comme souvent dans les séries d'action, la recherche du suspens à tout prix se fait par l'usage de grosses ficelles qui la rend certes haletante, mais difficilement subtile. De quoi laisser les spectateurs les plus exigeants sur le carreau. Un tic assez courant dans les productions espagnoles, mais qui porte souvent ses fruits en devenant des succès populaires, comme en témoigne le carton monumental de La Casa de Papel.

Erin Carter est interprétée par l'actrice kurdo-suédoise Elvin Ahmad, vue dans la série danoise The Rain. Image: Netflix

Néanmoins, la série sort des clichés de l'héroïne badass grâce au talent de l'actrice Elvin Ahmad. Contrairement à Agent Stone sorti il y a quelques semaines sur la plateforme, Erin Carter a au moins l'audace de sortir des sentiers battus.

Et donc, qui est vraiment Erin Carter? Une femme hantée par son passé, et dont les failles et la sensibilité la sauvent d'un carcan d'action dominé par des super-espions ou autres superhéros interchangeables. En proposant un personnage humain et crédible, du mystère et un style d'action à l'ancienne, Netflix offre un show avec suffisamment de sucre à l'intérieur pour être addictif et en faire un succès.

Pendant ce temps, en Espagne… Vidéo: watson