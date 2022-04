Gary Oldman et Jack Lowden dans «Slow Horses». Photo: Apple Tv+

Série

Voici les deux séries qui vont vous assoir dans votre canapé ce week-end

Infiniti et Slow Horses, nos deux conseils sériels qui vont assurément vous coller à votre canapé pour le week-end.

Infiniti

Un «True Detective cosmique» français, dans le désert de Baïkonour. Céline Sallette se glisse sous les traits d'Anna Zarathi, une jeune femme désemparée et retirée du programme spatial dont elle devait prendre part. La spationaute française n'en mène pas large, virée du cockpit et la mine déconfite. Sa carrière n'est pas au beau fixe. C'est rude.

Mais alors qu'Anna combat ses démons sur la terre ferme, là-haut, dans la Station Spatiale Internationale (ISS), tout se grippe après une catastrophe dans le cosmos. La communication est rompue, les liens brisés, des vies brisées.

Mais nous, spectateurs captivés, découvrons un corps non loin du cosmodrome de Baïkonour, la tête décapitée et la carcasse enduite de cire. Mais qui est ce cadavre abandonné? Il s'agit d'Anthony Kurz, le cosmonaute américain actuellement en mission...à l'ISS. Anna va faire équipe avec un flic kazakh (l'excellent Daniar Alshinov) désavoué par sa hiérarchie pour enquêter. Le duo des bannis.

Ces six épisodes mystiques vont compiler les indices et les genres - thriller et science fiction font bon ménage dans cette fiction française. Infiniti, créée par les deux camarades Stéphane Pannetier et Julien Vanlerenberghe, crépite et palpite, infusant le mystère et les grands espaces. On pense rapidement à la dimension spirituelle d'une série telle que True Detective.

C'est un résultat bougrement convaincant pour l'écurie Canal+. L'écriture méticuleuse charpente cette enquête surprenante.

La série est disponible sur Mycanal depuis le 4 avril.

Slow Horses

Pour une bonne dose d'humour noir british, on signe. Et avouez que le casting est un (autre) argument de poids pour appâter: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Olivia Cooke, Jonathan Pryce, Jack Lowden ou encore Freddie Fox. Fini le «name dropping», mais la brochette fait plaisir.

Ces Slow Horses sont des agents du MI5 mis au placard (surnommé «l'Etable)», après des déboires ou des fautes graves. Des pestiférés parqués dans un repaire délabré pour les encourager à démissionner. Il est dirigé par Jackson Lamb (Gary Oldman), l'agent à la carrière longue comme le bras, la bedaine en évidence, les cheveux graisseux et la bouteille de whisky comme fidèle compagnon. Oldman est fameux, las de tout mouvement, de toutes responsabilités.

La série, basée sur le bouquin de Mike Herron et transposée à l'écran par Will Smith (pas le donneur de claque professionnel, un autre), attaque frontalement son sujet dès les premières secondes de l'épisode pilote. La suite s'enfonce dans une manigance terroriste accompagnée de son flux d'interrogations. Ça claque, c'est joliment monté pour garder un rythme effréné doublé d'un esprit comique savoureux. La recette fait mouche.

Principal instigateur de cette entame musclée, Jack Lowden, dans la peau d'un espion mis au ban après un exercice raté, incarne l'équilibre entre le sérieux et l'humour noir de Slow Horses. De l'autre, Kristin Scott Thomas et Gary Oldman sont les vieux grincheux et reflètent l'esprit de la série à merveille. Les pulsations vieillissantes mais toujours tranchantes des deux comédiens font des étincelles. Le binge watching activé, l'histoire vous pousse à suivre cette bande pieds nickelés sans modération.

La série est disponible sur Apple TV+ depuis le 1er avril. Un épisode diffusé chaque vendredi.