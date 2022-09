Au total, il y a huit enfants dans l'épisode 6.

Série

«House of the Dragon»: mais à qui appartiennent tous ces gosses?!

Le sixième épisode de House of the Dragon fait un bond dans le temps de dix ans. Il y a tellement d'enfants qu'on ne sait plus à qui ils appartiennent.

Attention, spoiler alert!

Ce lundi 26 septembre, HBO et RTS 1 ont diffusé l'épisode 6 de House of the Dragon. On a fait un saut dans le temps de dix ans. Rhaenyra ado et Alicent ado sont devenues des adultes et de nouvelles actrices les incarnent.

Mais surtout, il y a une ribambelle de nouveaux bambins. En une décennie, les femmes de Westeros se sont transformées en poules pondeuses.

Au total, il y a huit enfants, et difficile de savoir qui appartient à quelle famille. C'est normal puisque certains gosses sont issus de relations hors mariage, des «batards» comme Jon Snow. HBO, conscient de la confusion, a illustré trois arbres généalogiques pour y voir plus clair.

La famille du roi Viserys

D'abord, il y a Aegon Targaryen, le plus grand des cousins. Il est le premier des enfants du roi avec Alicent et donc, le rival numéro un de Rhaenyra pour le trône. Dans l’épisode 5, il n'était qu'un bébé alors que dans l'épisode 6, c’est un ado qui aime se l'astiquer debout à la fenêtre comme un pervers du métro parisien.

Et non, même s'il y a une forte ressemblance avec l'acteur de Stranger Things, ce n'est pas Finn Wolfhard.

Ensuite, il y a sa sœur, Helaena Targaryen, qu'on voit peu dans cet épisode 6 et son frère, Aemond Targaryen, un enfant introverti qui passe pour un looser du fait qu'il n'a pas de dragon.

La famille de Rhaenyra

Concernant Rhaenyra et son mari Laenor Valeryon, ça se complique. Attention, concentration: ensemble, ils ont eu soi-disant trois enfants. L'aîné s’appelle Jacaerys Velaryon, le second s'appelle Lucerys Velaryon (qui se fait appeler Luke).

Mais les deux frères sont en vérité des «batards». Rhaenyra, après avoir mis un gros vent à Ser Criston, a jeté son dévolu sur Ser Harwin. Et c'est un secret de Polichinelle, tout comme le fait que Laenor Valeryon est homosexuel. Il n'y a qu'à regarder la couleur de peau et de cheveux des enfants pour comprendre qu'ils ne sont pas de vrais Targaryen.

Au début de l'épsiode 6, Rhaenyra accouche de son troisième enfant, Joffrey Velaryon, qui n’est encore qu’un bébé et qui, lui aussi, ressemble à peine à son supposé père.

La famille de Deamon

Là, c'est beaucoup plus simple. Deamon s’est marié à Laena Velaryon (la sœur de Laenor Valeryon) avec qui il a eu deux filles: Baela Targaryen et Rhaena Targaryen. Dans l'épisode 6, Laena Velaryon est enceinte de son troisième enfant. Malheureusement, il ne veut pas sortir et seule une césarienne la sauverait, or côté hygiène, c'est un peu ghetto à cette époque. Consciente qu'elle va mourir, Laena demande à son dragon de la transformer en merguez trop cuite.

