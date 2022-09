House of the dragon ou Game of thrones, quelle série est la mieux jusqu'à maintenant? hbo

Sondage

D'accord ou pas d'accord: «House of the dragon» > «Game of thrones»?

Lundi soir, RTS 1 diffusait le cinquième épisode de la première saison de House of the dragon. Le temps est venu de comparer Game of thrones (GOT) et le spin-off. Participez à notre sondage!

Nous publierons les résultats du sondage dans un prochain article.

Attention, spoiler alert.

Jusqu’à maintenant, la saison 1 de «House of the dragon» est mieux que la saison 1 de «GOT». D’accord! La saison 1 de «GOT» était très lente. Pas d’accord! C’est la saison 1 de «House of the dragon» qui est monstre lente.

D'ACCORD, OK! JE VEUX RIEN SAVOIR, C'EST MOI LA REINE, C'EST MOI QUI DÉCIDE! hbo

Daemon dans «House of the dragon» est plus méchant que Joffrey Baratheon dans «GOT». D’accord, c’est un affreux jojo. Pas d’accord, Joffrey était absolument atroce.

Moi au moins, je me coupe pas avec le trône quand je m'assois dessus (suivez mon regard.) hbo

Les dragons dans «House of the dragon» sont mieux faits que ceux de «GOT». D’accord! Ils sont super impressionnants. Pas d’accord! On dirait des lombrics.

C'est moi le lombric? Image: hbo

La musique dans «House of the dragon» est mieux que celle de «GOT». C’est la même, vous êtes bête chez watson ou quoi? Hmm, pas vraiment justement. Mais il n'empêche... pour «House of the dragon», ils se sont pas foulés.

Ouais, c'est la même musique les gars. hbo

L’intrigue de la saison 1 de «House of the dragon» est plus prenante que la saison 1 de «GOT»: D’accord! Moins de personnages, on comprend tout. Pas d’accord! Ça parle pratiquement que de mariage et d’amour. Boring!

J'ai rien à faire là, j'appartiens à la série «Les Anneaux de pouvoir», mais je voulais juste faire coucou! Image: amazon prime

La scène du mariage de l’épisode 5 dans «House of the dragon» est plus folle que celle du mariage pourpre dans «GOT». D’accord! J'ai pas besoin de me justifier, je veux pas spoiler les gens. Pas d’accord! Et la mort du roi Joffrey empoisonné dans «GOT», on en parle?

Toi et moi, nous savons qu'après ce moment, ça va partir en steak. hbo

Il y a plus de sexe dans la saison 1 de «House of the dragon» que dans la saison 1 de «GOT». D’accord! C’est ce qui rend la chose intéressante. Pas d’accord! C’est hyper prude, c’est parce que les personnages ne picolent pas assez.

Et si on s'embrassait pendant que tout le monde mange sa salade? Image: hbo

Les costumes dans la saison 1 de «House of the dragon» sont plus beaux que dans la saison 1 de «GOT». D'accord! En particulier les tenues de Rhaenyra. Les costumes? Vraiment?

On aime le doré dans notre famille. Image: hbo

Maintenant, à vous de jouer! Dites-nous ce que vous pensez de «House of the dragon» dans les commentaires.

