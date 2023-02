Mais à qui peuvent bien appartenir ces fesses? dr

Vous reconnaissez ce slibard? Il est à vendre et il est très cher

Vous l'avez reconnu? C'est le slip de Walter White dans Breaking Bad. Ou pour certains, de Heisenberg. Il est désormais mis aux enchères.

Plus de «Divertissement»

Le slip blanc de Walter White, c'est un peu comme le peignoir de The Big Lebowski. Un vêtement mythique reconnaissable parmi tant d'autres.

Walter White interprété par l'excellent Bryan Cranston. dr

Cet objet de désir est mis aux enchères alors que la série s'est arrêtée en 2013, rapporte le 20 minutes. On peut s'acheter le slip de Walter White (interprété par Bryan Cranston) sur le site Propstore jusqu’au lundi 27 février. Ce sous-vêtement est tout de même estimé entre 2500 et 5000 dollars et un potentiel acquéreur a déjà proposé 6500 dollars.

D'après la description du site qui cite ses propres experts: «ce slip blanc en coton et polyester de taille 40 présente une ceinture élastique blanche avec des détails bleus et dorés, bien que l'élasticité soit largement perdue par l'usure et l'âge. Il présente également des taches.» Eh oui, comme toutes les pièces vintage, elles jaunissent.

Et au cas où vous douteriez, l'acteur a bel et bien porté ce vêtement. Les experts l'attestent: «White a porté son slip emblématique tout au long de la série, à partir du moment où il a commencé à préparer de la méthamphétamine avec Jesse Pinkman (joué par Aaron Paul) dans l'épisode pilote.» Les experts ne le précisent pas, mais on pense qu'il a été nettoyé depuis. Quoique, parfois, vendre un sous-vêtement sale, ça peut valoir cher.

Dans la catégorie «je vends de la saleté»👇

Breaking Bad revient… avec une nouvelle drogue

Vidéo: watson