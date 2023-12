Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) est déterminée à récupérer son trône. Image: Warner Bros.

«House of the Dragon» est de retour 🔥

La série spin-off de Game of Thrones se dévoile dans une bande-annonce enflammée. Après deux ans d'attente, le rendez-vous est pris: la deuxième saison sera diffusée en été 2024.

Souvenez-vous, nous étions en septembre 2022. House of the Dragon, la série spin-off de Game of Thrones, revenait 170 ans avant la naissance de Daenerys. Une époque qui narre l'âge d'or de la maison Targaryen à la tête du Westeros, le continent issu de l'imaginaire de l'écrivain George R. R. Martin.

Véritable succès pour la prestigieuse chaîne câblée HBO, la première saison de House of the Dragon se terminait par une guerre clanique opposant la dynastie Targaryen et ses dragons à la famille Hightower. Au coeur des rivalités: le célèbre Trône de Fer, vacant suite à la mort du Roi Viserys. Cette guerre de succession nommée «La Danse des Dragons» laisse entrevoir un futur conflit épique.

La bande-annonce: Vidéo: watson

Le premier teaser de la saison 2 a été dévoilé ce week-end lors du Comic Con Experience de São Paulo au Brésil.

Cette saison comprend toujours les mêmes acteurs, avec notamment Emma D'Arcy dans le rôle de Rhaenyra Targaryen, aux côtés de Matt Smith qui incarne Daemon Targaryen et Olivia Cooke dans celui d'Alicent Hightower. De nouveaux personnages feront également leur apparition.

Entre Alicent et Rhaenyra, c'est désormais une histoire de vengeance. Image: Warner Bros.

Deux nouvelles affiches de ce spin-off ont aussi été dévoilées. Elles montrent Alicent Hightower et Rhaenyra Targaryen, les deux matriarches bien décidées à en découdre à la suite de la mort tragique du Prince Lucerys Velaryon des mains du Prince Aemond Targaryen lors du final de la première saison.

La série HBO sera de retour l’été prochain sur nos écrans, soit deux ans après sa diffusion. Comme la précédente, elle sera probablement visible sur les plateformes MyCanal et RTS Play, après diffusion sur la chaîne romande. Il va donc falloir s'armer d'encore un peu de patience pour ce retour sanglant dans le Westeros.

