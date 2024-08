Un parterre de stars est attendu à Venise pour le festival. dr

6 films qu'on n'en peut plus d'attendre

Le festival du film démarre ce mercredi soir, et ce, jusqu'au 7 septembre à Venise. Parmi les 21 longs métrages en compétition, cinq sortent du lot.

Nicole Kidman et Antonio Banderas, Brad Pitt et George Clooney, Joaquin Phoenix et Lady Gaga, ou encore Winona Ryder et Jenna Ortega... un parterre de stars est attendu pour la 81e édition de la Mostra de Venise. Parmi les 21 films en compétition, cinq d'entre eux sont très attendus.

Joker: Folie à deux

La suite de Joker, c'est un peu comme la sortie d'une nouvelle saison de House of the Dragon. L'attente est terriblement longue. Espérons qu'elle en vaut la peine. En tout cas, Joker: Folie à deux avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga promet d'être plus sombre et effrayante que son premier volet.

Sa sortie au cinéma est prévue pour le 4 octobre en Suisse romande.

La bande-annonce:

Vidéo: watson

Plus de détails ici:

Beetle Juice 2

Autant attendu que Joker, Beetlejuice Beetlejuice fera l'ouverture du festival. Le film de Tim Burton est la suite du premier volet sorti en 1988 dans lequel on retrouvera Winona Ryder et Jenna Ortega, devenue célèbre grâce à la série de Tim Burton Mercredi sur Netflix.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Pour tout savoir du film, par ici:

Wolfs

On n'en a moins entendu parler et pourtant il met en vedette deux légendes du café du cinéma, Georges Clooney et Brad Pitt. D'après les premières secondes de la bande-annonce, Wolfs a l'air d'être un film avec des courses-poursuites et des armes à feu. Mais l'histoire est en réalité plus originale qu'un énième film d'action Netflix et même qu'il se dote de notes comiques. Les deux agents sont appelés à nettoyer la même scène de crime à l'insu de l'autre. Leur but: faire équipe.

Si on tend l'oreille en regardant la bande-annonce, on retrouve le même genre de musique que celle d'Ocean's Thirteen, le dernier film qu'ils ont tourné ensemble, il y a 16 ans.

Le film est présenté hors-compétition et il sortira au cinéma le 18 septembre.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

The Room Next Door

Pas de dialogue pour la bande-annonce qui met en vedette deux actrices respectées de Hollywood: Julianne Moore et Tilda Swinton. Et cela donne le ton de ce film réalisé pour la première fois en anglais par Pedro Almodóvar, celui d'un drame abordant des thèmes lourds comme le deuil.

La bande-annonce ne donne pas non plus d'indication sur l'histoire. Ce que l'on sait, c'est que Martha (Tilda Swinton) et Ingrid (Julianne Moore) étaient des amies proches quand elles étaient jeunes. Elles ont travaillé ensemble pour le même magazine. Des années plus tard, leur chemin se croise à nouveau. The Room Next Door sera présenté en avant-première à Venise.

Le film sortira en janvier aux Etats-Unis. Il n'a pas encore de date de sortie pour la Suisse.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Queer

James Bond, c'est fini depuis longtemps et pourtant c'est une image qui lui colle à la peau. Espérons que le réalisateur Luca Guadagnino (Call me by your name) arrivera à changer la donne, car Daniel Craig est la star de son prochain film et ce n'est pas un petit rôle qu'il campe. Il y incarne William Lee, vétéran de guerre au début des années 1950. Il survit grâce à des petits boulots. De temps à autre, le personnage fréquente les bars gays. C'est là qu'il rencontre un étudiant avec qui il entretient une relation complexe et cherche une drogue qui conférerait des dons télépathiques.

Queer est basé sur le roman du même nom de William S. Burroughs. Il sortira en 2024, mais aucune date n'a encore été dévoilée.

Daniel Craig est la vedette du film Queer. Image: dr

Babygirl

Il n'y a pas de bande-annonce pour ce film, car il sera présenté en avant-première mondiale à la Mostra. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un thriller érotique avec Nicole Kidman et Antonio Banderas. Nicole Kidman incarne une PDG glaciale et intransigeante qui entretient une relation avec son stagiaire, incarné par Harris Dickinson.

Image: dr

Ce que l'on sait aussi c'est que Babygirl est produit par la société américaine A24 à qui l'on doit les films Midsommar et Ex-Machina ou encore les séries Euphoria et Acharnés. Bref, un stample de qualité.

Babygirl sortira au cinéma le 25 décembre.

