Les enfants Roman, Shiv et Kendall, vont-ils enfin réussir à dépouiller leur père? hbo

Cette série incroyable ne vous donnera pas envie de faire des enfants

Sauf si vous n'avez rien de bien croustillant à laisser en héritage. Car les enfants sont des ordures. Et c'est l'un des innombrables constats que lègue la série sans doute la plus puissante de l'Histoire de la télévision. Un chef-d'œuvre qui, contrairement à Games of Thrones, vient de réussir son ultime épisode, ce week-end.

L'époque regorge de fictions pondues comme des manifestes élevés en batterie. Au diable le divertissement, l'art ou le talent, j'ai un message à hurler, je fais parler les sans-voix, je veux marquer l'époque, écoutez-moi, regardez-moi, sacrez-moi, aimez-moi. Et si ça ne suffit vraiment pas, j'emploierai des pancartes, des micros intéressés, des pin-pon qui rendent sourd, des mots beaucoup trop grassouillets pour être en mesure de voyager. Quand on rêve d'installer son oeuvre dans l'Histoire, c'est souvent qu'on n'a même pas atteint l'estomac de son public.

Pendant que Cannes sacrait Anatomie d'une chute, la série Succession nous offrait celle d'une famille riche et agaçante, de manière abrupte, magistrale et nettoyée de tout effet d'annonce. Une série en quatre saisons, à l'ancienne, dont le final, cette nuit, a laissé ses apôtres en panique, en larmes, en deuil, en boule dans un coin de la pièce. Une oeuvre qui restera dans l'Histoire, précisément parce qu'elle nous en raconte une. Sans jamais nous prendre une seule fois par la main. Une fiction immense, indispensable, majeure et qui, contrairement à Games of Thrones, vient de réussir son final sur HBO (et la RTS une heure après).

La bande-annonce de la saison 4 👇 Vidéo: youtube

L'écran s'est définitivement éteint. Le choc. Les viscères sont douloureuses. Les lunettes de soleil restent sur le pif comme une dernière chance de rester digne. On n’en mène pas large. On est chamboulé, bousculé, les émotions tapissent les murs comme autant de sang qui s'échappe d'une carotide. Dieu qu'on se sent vide et euphorique, sale et reconnaissant, inutile et vivant. Une fois brutalement de retour dans le doux néant du week-end de la Pentecôte, ne reste qu'un insupportable constat: nous sommes tous condamnés à n'être que des ordures d'orphelins, penchés sur la tombe et l'héritage d'un être cher et tiraillés entre l'envie de lui faire honneur ou simplement les poches.

Oui, les enfants (Shiv, Roman, Kendall et Connor) sont riches et incompétents à crever, voyagent en jet privé et jurent comme des dealers. Ils n'ont rien bâti, mais s'efforcent de tout détruire. Or, le détail qui les différencie véritablement d'un quidam qui pleure et pille son papa encore chaud, c'est leur espoir d'hériter du pouvoir de faire élire le prochain président des Etats-Unis.



Certes, ça rend la guerre moins décente encore. Mais quatre milliardaires pourris gâtés qui se chamaillent l'empire médiatique du paternel, est-ce si différent d'une lutte fratricide pour la maison de campagne de maman ou le bibelot vaguement précieux de papa? Qui sommes-nous prêts à piétiner, poignarder, trahir pour revenir de l'enterrement le ventre gavé des réussites, de la sueur et du patrimoine d'un autre, fut-il du même sang?

Il est là, le talent de Jesse Armstrong, créateur de la série: ramener l'égoïsme d'une bande de maîtres du monde imbuvables, à la hauteur de nos égoïsmes ordinaires. Ici, pas de morale au mégaphone, encore moins de messages maquillés comme des camions sur l'autoroute des oeuvres engagées. Rien n'est dénoncé directement, tout est suggéré, c'est à nous de nous démerder, avec nos valeurs, notre éducation, notre conscience. Une oeuvre pour adultes, comme on peine à en produire aujourd'hui: sans mode d'emploi, avertissement criard, conseil d'ami ou rambarde qui évite la chute.

La série Succession est terminée. Pour de bon. Personne, même les groupies les plus malines, ne pouvait anticiper l'épilogue, tant l'écriture est courageuse, jusqu’au bout. Et on n'a pas tout de suite envie d'aller se défier soi-même dans le miroir de la salle de bain, lesté de la seule question qui a déjà sa réponse, franche et cruelle: sommes-nous vraiment de meilleurs humains que les héritiers de la famille Roy? «On n'est rien», dira l'un des fistons, Roman, dans ce dernier chapitre qui prouve avec brio qu'il est parfois préférable de faire des séries généreuses que des enfants ingrats.