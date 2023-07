A gauche, un dessin du manga, à droite, une image de la bande-annonce Netflix. dr

La bande-annonce de la série la plus attendue de l'été pique les yeux

Netflix vient de dévoiler le trailer de One Piece, l'adaptation en série du manga phénomène qui sortira fin août. Mais que ce soit du côté des fans ou des sites spécialisés, c'est la douche froide.

Plus de «Divertissement»

Même si vous n'êtes pas branché manga, vous avez forcément entendu parler de One Piece. L'anime d'Eiichirō Oda aux 490 millions d’exemplaires vendus dans le monde est sur le point de sortir en série et en live-action sur Netflix. La plateforme de streaming vient de dévoiler une bande-annonce de plus de 3 minutes (c'est long) qui pique la rétine.

La bande-annonce à voir ici: Vidéo: youtube

Jusqu'à maintenant, ceux qui se sont risqués à adapter un manga en prises de vues réelles, se sont cassé la gueule, à l'image de Dragon Ball Evolution, «une bouse intersidérale» selon Konbini ou encore Cowboy Bebop et Death Note, deux mangas adaptés par Netflix et qui ont fait un bide. Et d'après le site Ecran Large, One Piece risque de vivre le même sort. Le site spécialisé écrit d'ailleurs que cette bande-annonce est «bien moche.»

«Décors, combats et mouettes numériques moches, ces nouvelles images de la série One Piece ne témoignent pas d'une nette amélioration, niveau effets visuels, depuis sa première bande-annonce.» Le site Ecran Large visiblement pas emballé.

Une série trop ambitieuse?

La série en huit épisodes suit les aventures de l'équipage du Chapeau de Paille mené par Monkey D. Luffy, incarné par l'acteur mexicain Iñaki Godoy. Il cherche à mettre la main sur le légendaire et mystérieux trésor du One Piece et devenir ainsi le roi des pirates. Le site Clubic se demande quand même si Netflix n'a pas eu les yeux plus grands que le ventre, parce qu'à en croire la bande-annonce, cette première saison couvrira l'arc «East Blue», ce qui équivaut aux 12 premiers tomes.

Du côté des fans, on prend un peu moins de pincettes. Pour certains d'entre eux, ça a l'air «éclaté» et «catastrophique». Et même si on découvre la bande-annonce sans jamais avoir lu les mangas, on ne peut s'empêcher d'y voir un résultat cheap et ridicule par instant.

Eiichirō Oda veut rassurer les fans

La semaine dernière, le créateur du manga, Eiichirō Oda, également producteur de la série, a assuré qu’il avait supervisé la série pour éviter les incohérences dans le scénario. Il a même avoué que Netflix a dû retravailler certaines scènes à sa demande.

«Même après la fin du tournage, il y avait de nombreuses scènes que la production a accepté de tourner à nouveau parce que je sentais qu’elles n’étaient pas assez bonnes. D’un autre côté, il y avait aussi des répliques qui, selon moi, ne ressemblaient pas à Luffy sur le papier… Il y avait tellement de choses à faire pour éviter que les choses ne paraissent trop artificielles.» Eiichirō Oda dans un communiqué.

A 18 millions de dollars l'épisode et 150 millions de budgets pour l'ensemble de la série, One Piece s’inscrit déjà dans l’histoire de Netflix en devenant l'une des séries les plus chères jamais produites. Seule Stranger Things a coûté davantage que One Piece (30 millions).

One Piece sort sur Netflix le 31 août.

Si vous aimez le monde des mangas, ce sujet pourrait vous intéresser👇

Et si c'est Netflix qui vous intéresse👇

Quand des adultes colorient des livres pour enfants 1 / 44 Quand des adultes colorient des livres pour enfants