«Il m'a uriné dessus»: Channing Tatum a dérapé

Actress Amanda Seyfried and actor Channing Tatum arrive at the Los Angeles Premiere &quot;Dear John&quot; at Grauman&#039;s Chinese Theatre on February 1, 2010 in Hollywood, California. (Photo by Jon ...
Archive de 2010: Amanda et Channing en pleine promotion. Channing Tatum a des traits d'humour parfois dégoûtants. L'actrice Amanda Seyfried en a fait les frais.Image: FilmMagic

À Hollywood, Channing Tatum est réputé pour être un grand plaisantin. Mais sur le tournage de Cher John, l’acteur est allé beaucoup trop loin. Sa partenaire à l’écran, Amanda Seyfried, vient de révéler les détails d'une blague particulièrement humiliante.
20.01.2026, 21:0120.01.2026, 21:01
Anika Jany / watson.de

En 2010, Channing Tatum et Amanda Seyfried partageaient l’affiche de Cher John, l'adaptation cinématographique du roman de Nicholas Sparks. Si, devant la caméra, le duo incarnait un couple passionné, les coulisses du tournage étaient loin d'être romantiques.

Dans un entretien accordé à Deadline, l'actrice a confié que Tatum lui avait fait une farce dégradante, obligeant même Amanda Seyfried à intervenir pour sauver sa maquilleuse d'une situation répugnante.

Il se soulage sur sa jambe en plein tournage

Pourtant, tout avait bien commencé. Amanda Seyfried admet que l'ambiance sur le plateau était excellente et que les deux acteurs passaient leur temps à plaisanter. Mais un jour, l'humour de la star de Magic Mike a franchi une ligne rouge.

Channing Tatum: «Je suis un meilleur strip-teaseur que J.Lo»

«Il m’a uriné sur la jambe sans que je m’en aperçoive», a révélé l’actrice.

«On était sur la plage, il l'a fait et je ne l’ai pas remarqué tout de suite. Puis j’ai compris: Ah, c’est donc pour ça qu’il se tient si près de moi!»

Un café au goût très particulier

Le calvaire ne s'est pas arrêté là. Channing Tatum ne s'est pas contenté de viser la jambe de sa partenaire: il a également réussi à uriner dans un gobelet de café qui traînait à côté d'elle. Alors qu'Amanda Seyfried commençait à hurler d'indignation, l'acteur a pris la fuite en courant.

Le problème? Ce gobelet appartenait à la maquilleuse du film, qui s'apprêtait justement à porter la boisson à ses lèvres. Heureusement, Amanda Seyfried a eu le réflexe de l'arrêter juste à temps, lui évitant ainsi d'avaler l'urine de la star.

Malgré cette blague pour le moins extrême, Amanda Seyfried confiait à E! News en 2015 que Channing Tatum restait son «partenaire de jeu préféré».

Qui est ce Romand qui joue dans «Magic Mike 3»

La raison? Une complicité basée sur un humour potache pour contrebalancer le sérieux du film. «Nous ne prenons rien au sérieux. On tournait un film très profond sur l'amour et le romantisme, le genre de film qui fait pleurer, alors on aimait simplement s'amuser un peu entre les prises.»

Video: watson
