Une icône des années 80 jouera dans la saison finale de «Stranger Things»

Linda Hamilton est devenue mondialement connue sous le nom de Sarah Connor dans les films Terminator. Netflix l'a recrutée pour la dernière saison de Stranger Things.

Elle a été l'une des premières stars féminines du cinéma d'action et elle a sauvé le monde pour Hollywood à plusieurs reprises. Linda Hamilton rejoint la famille Netflix pour le grand final de Stranger Things. C'est une annonce officielle de la plateforme de streaming.

Linda Hamilton est devenue mondialement connue sous le nom de Sarah Connor.

Sa présence dans la cinquième et dernière saison a été annoncée lors de l'événement Tudum au Brésil et c'est un certain Arnold Schwarzenegger qui a balancé l'info dans un message vidéo adressée à sa collègue de Terminator: «Ma vieille amie - une actrice fantastique, une dure à cuire - fera partie de notre famille Netflix.»

«Je ne sais pas ce que ce sera d'être une fan girl et une actrice en même temps» Linda Hamilton en parlant de son nouveau rôle dans Stranger Things.

Schwarzie et Linda Hamilton ont joué ensemble dans Terminator (1984), Terminator 2: Judgment Day (1991) ainsi que Terminator: Dark Fate (2019). Le rôle de Sarah Connor a permis à l'actrice de percer à Hollywood et a fait d'elle une héroïne d'action et une icône des années 1980. Elle a fait quelques autres grands films comme le Pic de Dante (1997) mais aussi des navets comme Les démons du Maïs (1984).

Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton en 2019 pour la promo de Terminator: Dark Fate. Image: AP Invision

Le rôle de l'actrice de 66 ans dans Stranger Things n'a pas encore été révélé, mais il paraîtrait qu'il est bourré d'action. Netflix a annoncé ce dimanche 18 juin que «la cinquième saison promettait d'être encore plus sombre, plus menaçante et plus excitante que toutes les saisons précédentes.» Les épisodes sont actuellement en préproduction, mais on ne sait toujours pas quand sera diffusé ce bouquet final.

Stranger Things, avec quatre saisons à ce jour, est la plus grande série à succès en anglais sur le service de streaming, dépassée uniquement par Squid Game, série sud-coréenne. Les créateurs espèrent un autre énorme succès de la finale.

