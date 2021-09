Divertissement

Séries

Séries Netflix: You et Emily in Paris bientôt de retour



On en sait plus sur les séries nulles qu'on se réjouit de voir

Netflix a lâché des images de You et Emily in Paris, ces séries nulles mais excitantes mais nulles. La plateforme nous promet aussi une petite sauterie avec des stars.

C'est la rentrée, on va pouvoir se taper des «cwoissants» et des meurtres, woohoo!

Emily in Paris

La jeune Américaine qui débarquait à Paris sans parler un mot de français dans la première saison, remet ça. Sauf que ça se passera à St-Trop' parce qu'il fallait varier un peu les clichés français.

La plateforme de streaming a balancé des photos pour teasser les amateurs de bérets, de robes à froufrous et de punchlines décoiffantes. À vue de nez, cette deuxième saison s'annonce aussi délicieusement pénible que la première. Toujours aucune date de sortie, mais une promesse de Netflix: ce sera bien en 2021. On se réjouit de se plaindre que c'est de la merde tout en binge-watchant ça en un week-end.

These Emily in Paris Season 2 first look photos are comin' in haute pic.twitter.com/lanU8UEpIP — Netflix (@netflix) September 23, 2021

(On se réjouit aussi d'avance d'être surpris avec la saison 3. On espère qu'elle se passera sur le parking d'un Auchan de la banlieue lyonnaise parce que Paris et St-Trop', c'est quand même un peu surfait.)

You

Joe Goldberg, as known as «le mec qui jouait le garçon solitaire dans Gossip Girl», est de retour dès le 15 octobre. Le suspense est insoutenable: va-t-il encore déménager sa cage en plexi, qu'il avait déjà trimballée de New York à Los Angeles? Qui va-t-il stalker et buter cette fois? Le scénario de cette troisième saison sera-t-il aussi claqué que dans les deux précédentes mais qu'on avait quand même matées en deux nuits blanches?

On a des nouveaux voisins, ça tue.



You saison 3, le 15 octobre. pic.twitter.com/WsOlTqucfw — Netflix France (@NetflixFR) September 23, 2021

Tudum

Et c'est quoi, «Tudum»? Eh bien c'est un événement Netflix qui aura lieu ce samedi 25 septembre. Au programme: des stars et des créateurs de shows qui se relaient pour parler de 70 films et séries pendant trois heures. Avec plein d’exclusivités pour cette première petite sauterie organisée «pour divertir et honorer les fans de Netflix du monde entier». Merci, plateforme de streaming.

Ça se passera sur ce lien YouTube 👇

C'est un peu tiré par les cheveux, mais faisons un parallèle entre l'univers du 7e art et celui de cet escape game façon Shining.

Vidéo: watson

Encore des stars? Voici des images du gala du MET 2021

1 / 12 Le gala du MET 2021 source: sda / justin lane

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» C'est l'heure des fails! En voici 19 pour se mettre en joie 🥰 Link zum Artikel 10 trucs à dire pour énerver les fans de Koh-Lanta Link zum Artikel Instagram vs réalité: 9 influenceuses qui abusent Link zum Artikel L'amitié entre animaux, c'est possible! La preuve avec ces 25 photos Link zum Artikel