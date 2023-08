21 savoirs inutiles pour briller en société

Savez-vous quel est le pays le plus visité au monde? Bild: The Image Bank RF

Les nostalgiques du R’N’B des années 2000 ont de quoi être hystériques: le trio iconique Timbaland, Justin Timberlake et Nelly Furtado sortira un nouveau titre en septembre.

Si vous êtes âgé de plus de 20 ans (ou même si vous êtes de la GenZ, qui a pour habitude de remixer tous les classiques de leurs aînés), vous avez certainement vibré sur le son Give It to Me du trio qui a marqué les années 2000, j'ai nommé Justin Timberlake, Nelly Furtado, et Timbaland. Et oui, c'était il y a 16 ans déjà!