Ce buffle ressemble à Donald Trump. Image: x

Donald Trump sera bientôt sacrifié

Un buffle albinos attire tous les regards au Bangladesh. Sa couleur de peau, ses traits et sa «coiffure» le font étrangement ressembler au président américain. On vous montre!

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Nous sommes dans une ferme de Narayanganj, une ville de plusieurs millions d'habitants au Bangladesh. Actuellement, les propriétaires de l'établissement ont un animal qui attire la foule: un buffle albinos rose d'environ 700 kilos baptisé Donald Trump. Pourquoi ce nom? Parce que sa longue pilosité le fait étrangement ressembler au président américain.

Voici Donald Trump 👇🏻 La ressemblance est troublante. Vidéo: twitter

Attraction locale

L'apparence inhabituelle de l'animal, ainsi que son nom, en ont fait une véritable attraction locale. Selon les médias bangladais, de nombreux visiteurs affluent quotidiennement pour tenter d'apercevoir «Donald Trump».

Contrairement au président américain, cependant, l'animal est d'un naturel très calme, explique l'éleveur au portail bangladais UNB. Il précise:

«Ces bêtes sont généralement paisibles et ne deviennent pas agressives, à moins d'être provoquées» Leur coiffure est donc leur seul point commun.

A l'heure actuel, le buffle fait l'objet de soins particulier, poursuit UNB. Il sera cependant bientôt sacrifié. Au Bangladesh, en effet, le sacrifice d'animaux – notamment de buffles, de chèvres, de moutons et de bovins – est un élément central de la fête islamique du sacrifice, l’Aïd al-Adha, qui se déroulera fin mai. Il ne reste donc que quelques jours aux visiteurs pour rendre visite à Donald Trump. (hkl)