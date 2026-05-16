Donald Trump sera bientôt sacrifié
Nous sommes dans une ferme de Narayanganj, une ville de plusieurs millions d'habitants au Bangladesh. Actuellement, les propriétaires de l'établissement ont un animal qui attire la foule: un buffle albinos rose d'environ 700 kilos baptisé Donald Trump. Pourquoi ce nom? Parce que sa longue pilosité le fait étrangement ressembler au président américain.
Voici Donald Trump 👇🏻
Attraction locale
L'apparence inhabituelle de l'animal, ainsi que son nom, en ont fait une véritable attraction locale. Selon les médias bangladais, de nombreux visiteurs affluent quotidiennement pour tenter d'apercevoir «Donald Trump».
Contrairement au président américain, cependant, l'animal est d'un naturel très calme, explique l'éleveur au portail bangladais UNB. Il précise:
A l'heure actuel, le buffle fait l'objet de soins particulier, poursuit UNB. Il sera cependant bientôt sacrifié. Au Bangladesh, en effet, le sacrifice d'animaux – notamment de buffles, de chèvres, de moutons et de bovins – est un élément central de la fête islamique du sacrifice, l’Aïd al-Adha, qui se déroulera fin mai. Il ne reste donc que quelques jours aux visiteurs pour rendre visite à Donald Trump. (hkl)