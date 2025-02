Matthew McConaughey et Woody Harrelson redeviennent détectives le temps d’une pub. Image: True to Texas

«True Detective» revient grâce au Super Bowl

Matthew McConaughey et Woody Harrelson reprennent leurs rôles emblématiques de la première saison culte de True Detective. Non pas pour une nouvelle saison, mais pour une publicité à l'occasion du Super Bowl.

Souvenez-vous, il y a maintenant une petite décennie, le monde des séries était bouleversé par l’arrivée d’une nouvelle production policière signée HBO, à une époque où la chaîne régnait encore en maître sur les séries de prestige. Cette série, c’était True Detective. Créée et écrite par Nic Pizzolatto, et réalisée par Cary Fukunaga (Mourir peut attendre), cette première saison a rapidement reçu un accueil critique très positif dès le début de sa diffusion, saluée aussi bien pour la qualité de son scénario et de sa mise en scène que pour l’interprétation magistrale de Matthew McConaughey et Woody Harrelson.



Une série devenue culte dès sa première saison, avec un engouement tel que les suivantes n’ont jamais réussi à égaler son excellence, malgré un casting prestigieux à chaque nouvelle itération de cette anthologie. La dernière en date, portée par Jodie Foster, est sortie en 2024.

Mais si les deux acteurs reprennent leurs personnages, ce n’est pas pour résoudre une série de meurtres dans le bayou, mais pour promouvoir l’État du Texas. Ils apparaissent dans une publicité diffusée à l’occasion du Super Bowl, qui se tiendra le 9 février à la Nouvelle-Orléans.

Vidéo: watson

Dans cette publicité de quatre minutes, on retrouve une scène typique de la série: le duo emblématique roulant sur une longue route au cœur de l'Etat sudiste. Matthew McConaughey et Woody Harrelson y font la promotion de «True To Texas», une organisation chargée d’attirer les studios et les sociétés de production à investir dans l’État. Actuellement, la majorité des productions américaines sont implantées à New York, en Géorgie, à Los Angeles et à Vancouver, au Canada.

Le choix de ce duo n’est d’ailleurs pas un hasard, puisque Matthew McConaughey et Woody Harrelson sont tous deux natifs du Texas, contrairement à leurs personnages, qui enquêtaient du côté de la Louisiane et de La Nouvelle-Orléans. Le spot met également en avant d’autres acteurs texans, dont Dennis Quaid, Billy Bob Thornton et Renée Zellweger.

Des pubs très attendues

Les Américains sont habitués à ces publicités qui surfent sur la nostalgie des œuvres cultes de la pop culture, et chaque année, plusieurs marques s’en donnent à cœur joie. Cette année encore, on a notamment pu voir Meg Ryan et Billy Crystal rejouer la célèbre scène du restaurant de Quand Harry rencontre Sally (1989) dans une publicité pour la mayonnaise Hellmann’s.

La pub en question: Vidéo: YouTube/Hellmann's

Le Super Bowl est l’événement le plus regardé aux États-Unis. Si certaines publicités font leur apparition une dizaine de jours avant l’événement, les plus ambitieuses étant dévoilées jusqu’à la grande finale. Trente secondes de publicité durant cette rencontre sportive coûtent en moyenne sept millions de dollars, mais les plus onéreuses peuvent atteindre une vingtaine de millions. Le record absolu est détenu par Amazon, qui avait dépassé les 28 millions de dollars pour son spot Mind Reader en 2022.